La polémica frase de Franco Colapinto y que desata la ira en Uruguay: “Es como una provincia de Argentina”

Franco Colapinto da que hablar. El piloto desata la polémica con una polémica afirmación. Fue en una entrevista con Nude Project lo acusan de mirar en menos a la cultura charrúa. “Me encanta Uruguay, pero la realidad es que allá viven más argentinos que uruguayos. Son muy pocos. Es como una provincia de Argentina”, inició diciendo.

El automovilista va más allá y busca explicar su sentencia. “Son como parte de Argentina. Cavani está jugando en Boca Juniors y el tipo es argentino, habla como argentino, todo es argentino. Uruguay no es que inventan cosas, es que se llevan lo que inventamos nosotros”, dijo.

Franco Colapinto es uno de los pilotos reserva de Alpine en 2025. (Foto: @alpinef1team)

En esa línea, asegura que en la nación vecina a la suya no tienen elementos propios. “Si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y termina siendo argentino. Bien Uruguay igual, eh. Pero el mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un choto (SIC), se copiaron todo”, comentó.

Sus afirmaciones generan molestia en Uruguay. Así lo dio a entender Sebastián Da Silva, senador nacional charrúa. “Bueno para manejar, pero chotísimo (SIC) para saber algo de la vida además del DRS”, lanzó el político.

El polémico Colapinto

Los últimos dichos del transandino han dado que hablar. Y no solos los referentes a Uruguay. Consultado por los rumores que lo vinculan a Red Bull, el piloto dijo que: “No, no. Yo soy piloto de Alpine y tengo contrato con ellos. Estoy trabajando con Alpine y espero tener una oportunidad en ese equipo. Hicieron un esfuerzo muy grande por tenerme. Si se durmieron los otros boludos, ahora es tarde. En la Fórmula 1 nadie dice la verdad”.

También reveló que su ídolo es Ayrton Senna. “Dicen que a nivel visual que nos parecemos. Pero yo me miro al espejo y no me veo en Senna, boludo. Hay fotos que se parecen un poco, pero la gente exagera”, señaló.

“Yo soy lo que soy y, por suerte, siempre digo lo que siento. Es un poco lo que en la F1 no pasa hoy en día. Tienen un librito y su media training, que les dice lo que tienen que decir y nadie dice lo que siente. El año pasado, yo era con Verstappen los únicos dos boludos que decían lo que pasaba de verdad y los otros se guardaban todo porque no quieren quedar mal”, añadió.

También habló del fanatismo que genera en su país. “El argentino es muy intenso. Es muy, muy fanático y ama mucho el deporte. Es muy resultadista. Si en algún momento no tienes la performance que esperan, pasas de arriba al piso. Eso es complicado de manejar para los deportistas. Yo creo que Messi lo habrá trabajado mucho esto. Seguramente fue un tema que a él le habrá hecho bastante daño. El chabón estaba dando todo por su país y estaba pasándola mal. Le dolía lo que estaba pasando y cómo lo trataban sus fanáticos. Imagínate que él estaba jugando para su país y la gente parecía que no lo quería”, indicó.