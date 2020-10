La rodilla izquierda saca a Cerato del ataque de Everton

Everton sufre una baja considerable. El delantero Maximiliano Cerato no estará en el partido frente a Colo Colo y será baja en los viñamarinos por un buen tiempo más. El atacante sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y de uno de los meniscos de la rodilla izquierda, un diagnóstico que fue ratificado por el técnico Javier Torrente.

El escenario para este tipo de casos es similar: Cerato tendrá que someterse a una cirugía para reparar el daño y tendrá que esperar unos seis meses para volver a las canchas, si la rehabilitación no sufre contratiempos.

“Venía arrastrando una molestia en la rodilla desde el partido con O’Higgins. En el partido se le movió la rodilla. Fuimos viendo que a pesar de que lo parábamos se recuperaba 3 o 4 días. Y la evolución de la rodilla no era positiva. Como esa mejoría no llegaba se le hizo un estudio lo que arrojó que tenía una pequeña ruptura del menisco, pero que además tiene una lesión vieja de una ruptura de cruzado posterior. Entonces, por la edad de Maxi y por no correr el riesgo de operar solo el menisco y que no evolucione de la mejor manera, la decisión del área médica y del jugador fue la de que se opere el cruzado y el menisco y vamos a tener de 6 a 8 meses de ausencia de Maxi”, explicó el técnico Javier Torrente, en conferencia de prensa.

En la actual campaña del equipo de la Quinta Región, Cerato ha participado en 14 encuentros, 12 de ellos como titular, y ha anotado tres goles.