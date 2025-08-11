SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La Roja del Básquetbol cierra el cuadrangular como líder y ahora va por el Grupo Clasificatorio rumbo al Mundial

En un partido apretado, Chile se impuso por 78-74 a Cuba y terminó como invicto en el certamen celebrado en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
La Roja cestera derrotó a Cuba y terminó en el primer lugar del cuadrangular disputado en Valdivia.

La Selección Chilena de Básquetbol cerró el cuadrangular como líder. En el Preclasificatorio de las Américas, el conjunto nacional se impuso con lo justo a Cuba y obtuvo el primer lugar de la zona.

La gran actuación en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia le permite a los chilenos celebrar la obtención de un cupo para el Grupo Clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2027.

Remontada

La comodidad con la que la Roja del Básquetbol había vencido a Ecuador y a El Salvador quedaba atrás en este último apronte. El duelo contra Cuba suponía un desafío mayor, principalmente porque el elenco isleño llegaba hasta esta instancia con la misma cantidad de victorias y exhibiendo un nivel superior.

En el inicio del partido, de hecho, el quinteto visitante plasmó dicho dominio. De entrada, los caribeños se encontraron rápidamente con una ráfaga de puntos, anulando el funcionamiento de los pupilos de Juan Manuel Córdoba. Aquella tónica se mantuvo durante todo el primer periodo, con una clara ventaja de 12-21 para los forasteros al momento del sonido de la bocina.

Sin embargo, en el segundo cuarto la disposición cambió. El equipo chileno entregó los mismos destellos con los que brilló en los cotejos previos y salió con todo a remontarlo. Querían ese primer lugar a toda costa. Así, la ventolera de anotaciones alternó su dirección, y el ataque nacional logró darle una voltereta de 33-31 al marcador.

Triunfo reñido

Tras la gran actuación en la primera mitad, en el complemento todo se apretó. El pívot Nicolás Carvacho y el alero Felipe Haase fueron los encargados de liderar las acciones en el tercer cuarto, cerrando el parcial con un 58-51 que dejaba todo en dudas para el cierre.

En el cuarto, Cuba saltó con la misión de igualarlo. Jasiel Rivero, con 26 puntos, era el comandante de aquella ilusión. No obstante, pese al intento, el triunfo terminó siendo para las huestes nacionales por un reñido marcador de 78-74.

Con la victoria, la escuadra criolla dio un nuevo paso e integrará el Grupo B junto a Brasil, Colombia y Venezuelo. El sueño mundialista sigue vivo.

Lee también:

Más sobre:BásquetbolPolideportivoLa Roja de BásquetbolSelección Chilena de BásquetbolLa Roja BasketFIBA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jordania, Siria y EE. UU. sostendrán reunión para impulsar la reconstrucción y la estabilidad regional

Israel y EE.UU. defienden estrategia contra Hamas frente a la oposición del resto del Consejo de Seguridad de la ONU

Netanyahu dice que su plan para tomar el control de la ciudad de Gaza es la forma más rápida de poner fin a la guerra

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Trump anuncia que expulsará de Washington D.C. a toda la población sin hogar

Indagan homicidio con arma de fuego en La Granja: víctima iba de copiloto en un vehículo

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

4.
Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Piñera en jaque: El relato no contado de su segunda administración

Piñera en jaque: El relato no contado de su segunda administración

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta
Chile

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Indagan homicidio con arma de fuego en La Granja: víctima iba de copiloto en un vehículo

Reapertura parcial de mina El Teniente: Codelco reporta que 2.480 trabajadores ya volvieron a sus funciones

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco
Negocios

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Diego Hernández: “Lo peor sería una paralización prolongada”

Héroes

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas
Tendencias

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas

Cómo deberías preparar las papas para que sean un alimento saludable

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

La Roja del Básquetbol cierra el cuadrangular como líder y ahora va por el Grupo Clasificatorio rumbo al Mundial
El Deportivo

La Roja del Básquetbol cierra el cuadrangular como líder y ahora va por el Grupo Clasificatorio rumbo al Mundial

Cuatro chilenas avanzan en la qualy del primer W15 en el Parque Estadio Nacional

El incendiario reclamo de Arturo Vidal al árbitro Felipe González

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Jordania, Siria y EE. UU. sostendrán reunión para impulsar la reconstrucción y la estabilidad regional
Mundo

Jordania, Siria y EE. UU. sostendrán reunión para impulsar la reconstrucción y la estabilidad regional

Israel y EE.UU. defienden estrategia contra Hamas frente a la oposición del resto del Consejo de Seguridad de la ONU

Netanyahu dice que su plan para tomar el control de la ciudad de Gaza es la forma más rápida de poner fin a la guerra

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?