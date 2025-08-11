La Roja del Básquetbol cierra el cuadrangular como líder y ahora va por el Grupo Clasificatorio rumbo al Mundial

La Roja cestera derrotó a Cuba y terminó en el primer lugar del cuadrangular disputado en Valdivia.

La Selección Chilena de Básquetbol cerró el cuadrangular como líder. En el Preclasificatorio de las Américas, el conjunto nacional se impuso con lo justo a Cuba y obtuvo el primer lugar de la zona.

La gran actuación en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia le permite a los chilenos celebrar la obtención de un cupo para el Grupo Clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2027.

Remontada

La comodidad con la que la Roja del Básquetbol había vencido a Ecuador y a El Salvador quedaba atrás en este último apronte. El duelo contra Cuba suponía un desafío mayor, principalmente porque el elenco isleño llegaba hasta esta instancia con la misma cantidad de victorias y exhibiendo un nivel superior.

En el inicio del partido, de hecho, el quinteto visitante plasmó dicho dominio. De entrada, los caribeños se encontraron rápidamente con una ráfaga de puntos, anulando el funcionamiento de los pupilos de Juan Manuel Córdoba. Aquella tónica se mantuvo durante todo el primer periodo, con una clara ventaja de 12-21 para los forasteros al momento del sonido de la bocina.

Sin embargo, en el segundo cuarto la disposición cambió. El equipo chileno entregó los mismos destellos con los que brilló en los cotejos previos y salió con todo a remontarlo. Querían ese primer lugar a toda costa. Así, la ventolera de anotaciones alternó su dirección, y el ataque nacional logró darle una voltereta de 33-31 al marcador.

Triunfo reñido

Tras la gran actuación en la primera mitad, en el complemento todo se apretó. El pívot Nicolás Carvacho y el alero Felipe Haase fueron los encargados de liderar las acciones en el tercer cuarto, cerrando el parcial con un 58-51 que dejaba todo en dudas para el cierre.

En el cuarto, Cuba saltó con la misión de igualarlo. Jasiel Rivero, con 26 puntos, era el comandante de aquella ilusión. No obstante, pese al intento, el triunfo terminó siendo para las huestes nacionales por un reñido marcador de 78-74.

Con la victoria, la escuadra criolla dio un nuevo paso e integrará el Grupo B junto a Brasil, Colombia y Venezuelo. El sueño mundialista sigue vivo.