La Roja Sub 17 femenina abre el Sudamericano con un laborioso empate ante Venezuela

La Roja Sub 17 femenina empató con Venezuela, abriendo el Sudamericano. Foto: @CONMEBOLtorneos

Este miércoles, la selección chilena femenina Sub 17 abrió el Sudamericano de la categoría, que se disputa en Colombia, con un trabajado empate 2-2 ante Venezuela, en el Estadio Palogrande de Manizales (la casa del Once Caldas). Por cómo se fue desarrollando el encuentro, termina siendo un punto ganado para la Roja juvenil que dirige Vanessa Arauz (ecuatoriana, tricampeona de la categoría Sub 19 con Universidad Católica).

Chile comparte el grupo A con el anfitrión Colombia, Paraguay, Argentina y la Vinotinto. Se trata de la novena edición del certamen y a partir de este año, se llevará a cabo cada año considerando el nuevo formato de las Copas del Mundo de la categoría que implementó la FIFA. Desde 2025, los Mundiales Sub 17 son anuales, tanto para las damas como para los varones (ya se vio con el equipo masculino, que clasificó al Mundial de Qatar).

Durante el primer tiempo, la Roja tuvo chances de cara a portería. De hecho, Catalina Muñoz (hija del delantero Carlos Muñoz, hoy en Magallanes) tuvo un par de oportunidades. En los 31′, Chile abrió el marcador con el gol de Nicole Carter (jugadora de Colo Colo), tras robar un balón y avanzar hacia el área y definir con eficacia.

En el segundo tiempo, las chilenas sufrieron el duelo porque Venezuela tomó mayor control, lo que generaba que corrieran muchas veces detrás de la pelota. En los 62′, las llaneras encontraron el 1-1 a través de Marielbis González. La polémica sucedió en los 75′, porque se cobró un muy dudoso penal a favor de las venezolanas. Cabe recordar que en este torneo no hay VAR. En los 77′, Melanie Chirinos convirtió el 2-1.

Cuando el partido estaba cuesta arriba, Chile llegó a la igualdad. En los 85′, anotó Martina Poblete. Futbolista que milita en Rangers de Talca, convirtió en su primera intervención en el juego, tras asistencia de Carter. La Roja debuta con empate y en la próxima jornada quedará libre. Por lo tanto, vuelve a presentarse el domingo ante Paraguay (17.30 horas).

El formato del Sudamericano es simple. Hay dos grupos de cinco elencos cada uno. Los tres primeros lugares de cada zona avanzan a la fase final. En esa instancia, las cuatro primeras de las seis participantes clasificarán al Mundial de Marruecos.