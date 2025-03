La sentencia de Pedro Ruminot en Colo Colo: “Sentimos que la S.A. falló, pero quedan 10 años y queremos vivirlos en paz”

Pedro Ruminot cumple su segundo sueño en menos de un mes. Después de triunfar en el Festival de Viña del Mar, el comediante festeja una victoria a la que, igualmente, le asigna una importancia clave: era parte de la lista Colo Colo Primero, que se adjudicó en forma aplastante las elecciones del Club Social y Deportivo albo, con Edmundo Valladares a la cabeza. La muestra de apoyo de aplastante: un 83,7 por ciento de los votantes se inclinó por la opción.

El cómico, un reconocido hincha albo, celebró el resultado a través de un posteo en su cuenta en Instagram. Ahí exhibe una imagen del colectivo que aspira a recuperar la institución, después de la controvertida gestión de Matías Camacho. Hay, también, una valoración del hito. “Hay equipo! Grande Colo Colo Primero. Ganamos con un 83,77% de los votos. Gracias a los socios y socias por participar y darnos un respaldo tan grande”, sostiene.

Más que un simbolismo

El propio humorista deja claro que su presencia en el club estará lejos de ser simbólica. “Tomé la decisión de una participación más activo motivado por la crisis que tenía el club social. Veía los problemas. Había falta de democracia, de participación, bloqueo a las opiniones de los socios. Me motivé por eso. Es algo extraño, porque la gente se motiva cuando está todo bien, pero a mí me motivó lo otro. Ayer el padrón para votar era de ocho mil socios. Hay una baja en los ingresos también. A eso me refiero cuando digo que hay una crisis. Va a ser complicado asumir. No hay mucha caja, los gastos se mantienen. Tenemos todas las ganas de trabajar. A eso vinimos”, establece a El Deportivo.

¿Desde cuándo se plantea ser parte de Colo Colo?

Todos tuvimos el sueño de jugar en Colo Colo, pero me fui a probar y no quedé. De repente piensas en ser entrenador y es más difícil. Luego, la vida va mostrando opciones y esta es una. Yo siempre dije que era colocolino y fue un proceso. Siempre pensé aportar y ser parte de la interna. En la mañana, voy a dejar a los niños y me pongo la parka de Colo Colo y pienso en lo lindo que sería hacerlo para ir trabajar en el club. Siempre imaginé trabajar en el Monumental.

Su identificación con el club es reconocida.

La gente valora que uno sea hincha o socio y no lo esconda. Que uno tenga una asistencia constante al estadio por ejemplo. Soy accionista de la inmobiliaria. Tengo asiento en Océano. Además, mi trabajo como comediante hace que la gente lo reconozca. Llevar a Barti al Festival de Viña, en 2020, fue un guiño a los colocolinos por ejemplo.

Llega, además, en un gran momento personal y profesional, ¿cómo pretende transferirlos a su tarea en el club?

Hay muchas cosas que se pueden hacer y no tenía la cercanía con la otra directiva. En el otro mandato de Edmundo me nombraron embajador y el premio me lo entregó Barti. Ahora dije ‘vamos’. Sería fácil quedarme en lo de Viña y mirar desde afuera, pero siento que tengo que aportar. Es el momento de hacerlo.

Pedro Ruminot, en el festival de Viña del Mar.

Su función en el organigrama está definida. Será el director de Relaciones Públicas, un puesto que no existía.

Es un cargo muy llamativo. Lo hablamos con Edmundo. Hay una falla en la estructura comunicacional del club. Hay mucha gente que no distingue entre el club social y Blanco y Negro. Que cree que son lo mismo. Que no conocen el trabajo del club, las ramas que administra. Es un enredo bien grande. El básquetbol, el futsal, el vóleibol hay que mantenerlos y la gente cree que no se hace nada. Eso es importante difundirlo de manera interna y externa. Y tener gestos con los socios. Desde el saludo de cumpleaños o un regalo. Yo soy miembro de Chileactores y se hace. Y, antes, en Colo Colo se hacía. Llegaba una tarjeta. Son pequeños guiños que generan sentido de pertenencia.

¿Hay algún ejemplo que lo inspire?

River Plate tiene un presidente de Relaciones Públicas e Institucionales (Santiago Poblet). Ese es el ejemplo. Quiero ver a Adrián Varela, quien cumplió el cargo, reunirme con él. Y cuando vaya a Europa, juntarme con gente de los clubes de allá, también. La idea es aprender y aplicar.

La definición clave

En abril, la Junta de Accionistas revisará la composición del directorio, una materia en la que el Club Social juega un rol clave, por los dos asientos con que cuenta en el directorio. ¿Hay una postura definida?

No analizamos las cosas en torno a las personas. No nos gusta el modelo de las sociedades anónimas. Sentimos que falló, pero eso no lo vamos a personalizar. Quedan 10 años de concesión y queremos vivirlos en paz. La mayor posible. Buscaremos beneficios para los socios..

¿Qué le ha parecido la gestión de Aníbal Mosa?

Hay que hacer un análisis profundo entre el Aníbal Mosa actual y el antiguo. El actual tiene un gran apoyo de la gente. Pero esperamos hablar con los dos bloques. Todo pasa por conversaciones. Queremos cohabitar con los dos bloques. Son ellos los que no se han puesto de acuerdo. Nos ponen en una situación bien complicada cada dos años: elegir entre dos bloques de un modelo que no nos gusta. Durante todos los años de concesión se ha tenido que negociar todo. Hasta nos han demandado. No nos han hecho las cosas fáciles. No venimos a cortar procesos. No vamos a andar de la mano de ningún bloque. Buscaremos los beneficios para los socios.

¿Puede ser usted una opción para ocupar alguno de los asientos del Club Social en Blanco y Negro?

No creo que por ahora tenga las capacidades para representar al club en Blanco y Negro. No me gustan las carreras individualistas, tampoco.