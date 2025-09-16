La sexta edición del Motorfest 2025 se desarrollará en noviembre

Comienza la cuenta regresiva para la nueva edición de Motorfest, el festival motor más grande de Chile que este año promete superar todas las expectativas con un fin de semana lleno de velocidad, adrenalina y panoramas para toda la familia.

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, Espacio Riesco volverá a transformarse en la gran capital del mundo tuerca, con espectáculos deportivos, exhibiciones y actividades interactivas que cautivarán tanto a fanáticos de las dos y cuatro ruedas como a quienes buscan un panorama distinto en Santiago.

La producción prepara un despliegue que pondrá a prueba a pilotos, máquinas y a la propia pasión del público.

Además, Motorfest 2025 se presenta como una vitrina clave para la industria: cada año congrega a miles de asistentes que buscan vivir la experiencia motor en primera persona y descubrir las últimas tendencias en automóviles, motos, accesorios, neumáticos, lubricantes y tecnología.

Este año destaca, en el mismo escenario y en forma paralela un sector específico de motos, MotoExpo, con espacios de stands y activaciones de reconocidas marcas relacionadas al sector, el evento ofrece una oportunidad única para conectar asistentes entusiastas y fanáticos de las dos ruedas.

Dentro de las actividades destacadas de Motorfest está el concurso para escoger al vehículo mejor preparado y equipado, que busca medir la adaptación y transformación de éste, a través de piezas de aftermarket que optimizan su potencia, funcionalidad y estética.

Son 10 autos los que llegarán al evento para disputar el primer lugar, con un premio en efectivo y el trofeo de la 6ta Edición de Motorfest.

Otros panoramas del Motorfest

Entre las actividades, habrá una pista exclusiva para test drives de distintas marcas, una espectacular Zona Offroad con todas las novedades del mundo 4WD, proyectos de preparación de todo el deporte motor, creados y armados en Chile de distintos talleres profesionales.

Otra sorpresa es que, algunos visitantes, podrán también ser invitados a transformarse en pilotos; en autos completamente adaptados para vivir la experiencia en la pista.

Los asistentes tendrán acceso a un gran sector de exhibiciones, donde se presentarán innovaciones de la industria motor, con un énfasis en seguridad, junto con autos de alto rendimiento, accesorios y nuevas propuestas del mercado.

“Nuestro desafío es que Motorfest 2025 sea recordado como una experiencia total: un espacio donde la emoción de las competencias se mezcla con la entretención, la innovación y la seguridad. Queremos que tanto los fanáticos del motor como las familias encuentren un lugar único para disfrutar y sorprenderse”, destacó Jaime Castellón, director del festival.

¿Cómo participar del evento?

Durante tres días, Motorfest 2025 abrirá sus puertas para que los fanáticos del mundo tuerca y también para los simpatizantes de este emocionante rubro. Un panorama que suma adrenalina, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketplus y boleterías de Espacio Riesco, con valores desde $11.000 para adultos y niños desde los 4 años.

Asimismo, habrá abonos VIP que incluyen merchandising oficial, acceso preferente a gradería exclusiva y la posibilidad de vivir los tres días de festival desde una ubicación privilegiada.