SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La sexta edición del Motorfest 2025 se desarrollará en noviembre

El Espacio Riesco recibirá el evento que contará con exhibiciones únicas.

Por 
El Deportivo

Comienza la cuenta regresiva para la nueva edición de Motorfest, el festival motor más grande de Chile que este año promete superar todas las expectativas con un fin de semana lleno de velocidad, adrenalina y panoramas para toda la familia.

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, Espacio Riesco volverá a transformarse en la gran capital del mundo tuerca, con espectáculos deportivos, exhibiciones y actividades interactivas que cautivarán tanto a fanáticos de las dos y cuatro ruedas como a quienes buscan un panorama distinto en Santiago.

La producción prepara un despliegue que pondrá a prueba a pilotos, máquinas y a la propia pasión del público.

Además, Motorfest 2025 se presenta como una vitrina clave para la industria: cada año congrega a miles de asistentes que buscan vivir la experiencia motor en primera persona y descubrir las últimas tendencias en automóviles, motos, accesorios, neumáticos, lubricantes y tecnología.

Este año destaca, en el mismo escenario y en forma paralela un sector específico de motos, MotoExpo, con espacios de stands y activaciones de reconocidas marcas relacionadas al sector, el evento ofrece una oportunidad única para conectar asistentes entusiastas y fanáticos de las dos ruedas.

Dentro de las actividades destacadas de Motorfest está el concurso para escoger al vehículo mejor preparado y equipado, que busca medir la adaptación y transformación de éste, a través de piezas de aftermarket que optimizan su potencia, funcionalidad y estética.

Son 10 autos los que llegarán al evento para disputar el primer lugar, con un premio en efectivo y el trofeo de la 6ta Edición de Motorfest.

Otros panoramas del Motorfest

Entre las actividades, habrá una pista exclusiva para test drives de distintas marcas, una espectacular Zona Offroad con todas las novedades del mundo 4WD, proyectos de preparación de todo el deporte motor, creados y armados en Chile de distintos talleres profesionales.

Otra sorpresa es que, algunos visitantes, podrán también ser invitados a transformarse en pilotos; en autos completamente adaptados para vivir la experiencia en la pista.

Los asistentes tendrán acceso a un gran sector de exhibiciones, donde se presentarán innovaciones de la industria motor, con un énfasis en seguridad, junto con autos de alto rendimiento, accesorios y nuevas propuestas del mercado.

“Nuestro desafío es que Motorfest 2025 sea recordado como una experiencia total: un espacio donde la emoción de las competencias se mezcla con la entretención, la innovación y la seguridad. Queremos que tanto los fanáticos del motor como las familias encuentren un lugar único para disfrutar y sorprenderse”, destacó Jaime Castellón, director del festival.

¿Cómo participar del evento?

Durante tres días, Motorfest 2025 abrirá sus puertas para que los fanáticos del mundo tuerca y también para los simpatizantes de este emocionante rubro. Un panorama que suma adrenalina, espectáculos en vivo y actividades para todas las edades.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketplus y boleterías de Espacio Riesco, con valores desde $11.000 para adultos y niños desde los 4 años.

Asimismo, habrá abonos VIP que incluyen merchandising oficial, acceso preferente a gradería exclusiva y la posibilidad de vivir los tres días de festival desde una ubicación privilegiada.

Lee también:

Más sobre:Motorfest

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“No hay nada personal”: Huenchumilla responde a los descargos de Rincón por fallo del Tricel que la excluyó de carrera senatorial

Tribunal ambiental ratifica caducidad de permiso para proyecto Parque Eólico Chiloé

Fiscalía solicita aumentar plazo de investigación del caso Monsalve por diligencias solicitadas por la defensa

Matthei en picada contra Delpiano por no calificar a la CAM como organización terrorista: “Absolutamente inaceptable”

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Andina y Los Bronces: el “proyecto Ramsay” que será la cuarta mina más grande del mundo y que trajo a Chile al CEO de Anglo American

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

4.
Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

5.
Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

“No hay nada personal”: Huenchumilla responde a los descargos de Rincón por fallo del Tricel que la excluyó de carrera senatorial
Chile

“No hay nada personal”: Huenchumilla responde a los descargos de Rincón por fallo del Tricel que la excluyó de carrera senatorial

Fiscalía solicita aumentar plazo de investigación del caso Monsalve por diligencias solicitadas por la defensa

Matthei en picada contra Delpiano por no calificar a la CAM como organización terrorista: “Absolutamente inaceptable”

Tribunal ambiental ratifica caducidad de permiso para proyecto Parque Eólico Chiloé
Negocios

Tribunal ambiental ratifica caducidad de permiso para proyecto Parque Eólico Chiloé

Andina y Los Bronces: el “proyecto Ramsay” que será la cuarta mina más grande del mundo y que trajo a Chile al CEO de Anglo American

Senior versus junior, ¿un problema de IA?

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita
Tendencias

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

Cómo es el iPhone Air con los nuevos chips de Apple, iOS 26 y diseño delgado

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Vélez Sarsfield vs. Racing por la Copa Libertadores

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Todos los Hombres del Presidente: cuando Robert Redford se obsesionó con el periodismo y el escándalo Watergate
Cultura y entretención

Todos los Hombres del Presidente: cuando Robert Redford se obsesionó con el periodismo y el escándalo Watergate

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine

Habla la banda peruana Los Mirlos: “Nuestro sonido es absolutamente único”

Trump asegura que EE.UU. atacó una tercera embarcación cerca del Caribe
Mundo

Trump asegura que EE.UU. atacó una tercera embarcación cerca del Caribe

Ecuador declara el estado de excepción en 7 provincias por las protestas contra el fin del subsidio al diésel

Rusia bombardea una universidad en la ciudad ucraniana de Járkov

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse