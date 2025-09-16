“Otra vez los hinchas de la U”: en Argentina reaccionan a los incidentes en el Estadio Nacional tras la Supercopa

Este domingo se llevaron a cabo dos eventos importantes en la Región metropolitana. En Ñuñoa se desarrolló la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, llave que fue asegurada por el equipo capitaneado por Nicolás Massú.

Además, en Independencia se desarrolló la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, siendo los azules los que consiguieron levantar el trofeo tras superar a los albos por 3-0.

Una vez conseguido el título, la barra azul llegó hasta las inmediaciones del Estadio Nacional con el fin de celebrar, utilizando para aquello fuegos artificiales y bombas de estruendo que interfirieron con el partido entre Daniel Núñez y Louis Van Herck.

Esta situación llamó la atención de los medios argentinos, en especial por los recientes hechos de violencia que se desarrollaron del otro lado de la cordillera en el duelo contra Independiente por la Copa Sudamericana.

“Otra vez los hinchas de la U. de Chile: disturbios y suspensión de la Copa Davis”, tituló TyC Sports

“Luego de que Universidad de Chile le gane 3-0 a Colo Colo por la Supercopa y se consagren campeones, los hinchas convocaron a un festejo por el título en la ciudad deportiva de la U, que se encuentra a metros del Court Central Anita Lizana, recinto en el que se estaba jugando la Copa Davis entre Chile y Luxemburgo”, señalaron de entrada.

“La celebración de los fanáticos de la U tuvo fuegos artificiales y bombas de estruendo que obligaron a frenar varias veces el enfrentamiento entre Daniel Núñez (737°) y Louis Van Herck (669°). Lo que parecía un festejo terminó en incidentes. Es que algunos hinchas de la U tuvieron enfrentamientos con Carabineros mientras desalojaban la zona. Eso obligó a que se utilicen camiones hidrantes y gases para disipar los disturbios”, agregaron.

Por su parte, Olé expuso que “No aprenden más: hinchas de la U de Chile festejaron un título al lado de donde se jugaba la Copa Davis y el partido tuvo que ser interrumpido”.

“Tras haberse consagrado campeón de la Supercopa frente a Colo Colo, en un partido que ganó por 3 a 0 y en el que volvió a contar con la presencia de sus hinchas, la U de Chile nuevamente fue noticia por haber ocasionado disturbios. Si bien no se llevaron a cabo en el Estadio Santa Laura, donde se jugó el partido, tuvieron influencia directa en un encuentro de otro deporte, el cual tuvo que ser interrumpido en reiteradas ocasiones”, comenzaron informando.

“A los minutos de haber conseguido el 38° título en la historia del club, Los de Abajo, nombre con el que se identifica la barra del conjunto chileno, postearon en sus redes sociales un flyer invitando a los hinchas a festejar dicha consagración. Esta celebración se llevó a cabo en la ciudad deportiva de la U, la cual se ubica a metros del Estadio Nacional, su casa, y del Court Central Anita Lizana, una cancha de tenis”, continuaron.

“Mientras los festejos se llevaban a cabo, este recinto albergaba la serie de Copa Davis que enfrentó a Chile con Luxemburgo. Y fue allí, mientras Daniel Núñez (737°) y Louis Van Herck (669°) se medían en el cuarto partido de la contienda, que los fuegos artificiales y las bombas de estruendo con las que los hinchas del Bulla celebraban hicieron que el encuentro deba interrumpirse”, apuntaron.

“Pero esto no fue todo. Finalizados los festejos de los hinchas de la U, y mientras desconcentraban la zona, hubo algunos enfrentamientos entre hinchas del conjunto chileno y los Carabineros, los cuales implicaron el uso de camiones hidrantes y lanza gases”, cerraron.