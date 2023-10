La sincera confesión de Paulina Vega y Daniela Ortega tras su bronce en tenis de mesa: “Estamos enojadas; veníamos por el oro”

Una sabor amargo dejó en Paulina Vega y Daniela Ortega la derrota 4-2 ante Estados Unidos en las semifinales del dobles del tenis de mesa. Así lo expresaron ambas tras su participación.

“Hubo oportunidad, pero nosotras luchamos de principio a fin. Era un partido muy táctico, sabíamos lo que teníamos que plantear, pero también era difícil porque eran jugadoras muy rápidas. Yo creo que haber cerrado un primer set hubiese sido algo importante porque también podríamos haberle dado un poco más de ansiedad a una de las jugadoras, que era adonde estábamos machacando más”, expresó Vega.

La experimentada jugadora se refirió al sentimiento que le produjo esta actuación, que de todos modos significó un lugar en el podio. “Para mí es muy rara la sensación, porque soñé toda mi vida con una medalla panamericana, me faltaba en mi carrera y haberlo logrado... claro que estoy contenta. Pensé que iba a estar más contenta, conformarme no es la opción. Me gustaría ganar otra medalla panamericana o clasificar a otros Juegos Olímpicos. Creo que estoy en uno de mis mejores momentos, a pesar de que tengo 39 años, pero mientras pueda aportar a la selección y seguir sintiendo esa energía que siento para entrenar y llegar a jugar con las mejores del continente, voy a seguir dando lo mejor de mí”.

Un promesa

Su compañera también compartió esta sensación. “Contenta de lograr medalla después de 20 años para nuestro deporte, pero obviamente no veníamos a buscar los bronces, sino que por más. Trabajamos mucho para lograr el oro y lastimosamente no se logró”, expresó. Y confesó que quedó triste. “Estamos enojadas porque trabajamos muchísimo para esto. Desde Lima 2019, nos propusimos todas el objetivo de lograr medalla, no los bronces, sino que ir por más”, añadió.

“Sabía que este era el momento para lograr una medalla. Entonces, cuando ganamos esos cuartos de final no podía parar de llorar de felicidad. Pero claro, era lograr la medalla pero no quedarnos por el bronce, sino ir por el oro. Nosotros sabíamos que se podía”, continuó.

Sobre lo que viene, Paulina Vega se mostró esperanzada con una medalla por equipos. “Nosotras tenemos un equipo parejo. Podemos hacer muchas combinaciones. Con Dani podemos jugar muy bien dobles y es muy importante que podamos luchar ese punto para que Tania (Zeng) tenga tranquilidad en el siguiente punto”, destacó.