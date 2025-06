La sorprendente revelación de Joaquín Niemann tras su victoria en Virginia: “Siento que Carlos Alcaraz me inspiró”

Joaquín Niemann atraviesa por el mejor momento de su carrera. En Virginia confirmó su plenitud con su cuarto título en ocho fechas de la temporada del LIV Golf y se mostró muy emocionado por conseguirlo.

“Tenía la sensación de que iba a jugar bastante bajo hoy, pero no sabía que estaba 8 bajo par. Sabía lo que tenía que hacer e intenté hacer más birdies y alcanzar a los líderes, y fue muy divertido. Es genial estar en esta posición ahora mismo, y estoy muy agradecido”, comenzó señalando.

Joaco se refirió a su notable desempeño en las rondas finales, donde en casi todos sus títulos ha logrado ganarlos remontando desde posiciones complejas. “No lo sé. Me encantaría entender por qué y hacerlo siempre, pero definitivamente no pasa todos los domingos”, expresó.

Joaco también sorprendió con su respuesta al mencionar los secretos de su triunfo. “Sinceramente, siento que Carlos Alcaraz me inspiró. Vi su partido y fue genial ver que estuvo con tres match points en contra, y poder recuperarlo y ganar fue genial. Estaba Mito allí y mi hermano, así que estaba simplemente relajado en el vestuario viendo a Carlos Alcaraz hacer eso”, reveló.

En cuanto a la clave de su juego, Niemann comentó: “Siento que fue más una cuestión de paciencia durante toda la semana. Desde el principio, sentí que estaba forzando las cosas para que sucedieran, y el sábado jugué bastante bien. No metí muchos putts y sentí que mi actitud no era la mejor. Reaccioné como un niño pequeño. Pero no me enorgullecía demasiado, y siento que, al volver al sábado por la noche, me dije a mí mismo que iba a ser paciente el domingo. Solo quería tener buena actitud, reaccionar bien después de buenos putts, aunque los fallara, porque era bastante difícil leer los greens".

Siento que toda esa paciencia durante toda la semana dio sus frutos con el último retraso por lluvia en los últimos cinco hoyos, así que estoy muy orgulloso de eso.

El talagantino consiguió su primera victoria en Estados Unidos por el LIV y fue consultado por cómo enfrentó la definición, habiendo tantas figuras al acecho: “Siento que cuando estás en esas situaciones, es un poco difícil. De alguna manera, te anticipas. Estás pegando los golpes de golf cuando estás nervioso por lo que podría pasar después, y siento que cada vez que intentaba hablar conmigo mismo, de alguna manera, volvía al presente, porque estar hoy en los últimos cuatro o cinco hoyos, con Bryson haciendo una buena carrera y sintiendo al público tan emocionado, y también con Phil, Graeme. Estuve jugando con él todo el día y estaba jugando increíble. Sí, como dije antes, solo estaba tratando de ser paciente”.

“Siento que la paciencia siempre da frutos. Lo creo firmemente. Acabo de demostrarme a mí mismo que tengo que ser más paciente con más frecuencia”, añadió.

Autocrítica y el US Open

A pesar de su solidez, Niemann fue muy autocrítico. “Siento que, obviamente, mi puntuación fue bastante buena. Siento que emboqué buenos putts siempre que los necesité, hice buenos up-and-downs en el 17. Pero siento que mi drive todavía no ha sido el mejor", indicó.

“Siento que empecé a conducirlo bastante bien a principios de año, y ahora mismo no parece estar en su mejor momento. Creo que sí, hay mucho trabajo que puedo mejorar. Definitivamente voy a volver atrás e intentar encontrar algo”, planteó.

Al ser consultado por el US Open, mencionó cómo lo afrontará. “Siento que es como un torneo de golf más. Tengo que perfeccionar mi juego y, como dije antes, mejorar mi drive. Siento que la semana que viene será un buen reto. Siento que esta será una buena preparación para lo que viene", sostuvo.

“La verdad es que nunca he estado en Oakmont. Será mi primera vez. Tengo que ir el lunes, ver qué hay y luego ver qué me espera. Además, no tengo muchas más expectativas”, complementó.

Asimismo, abordó las críticas sobre su desempeño en los majors. “Es algo que siempre tengo presente. Sé que hay cierta presión por jugar aquí y no obtener buenos resultados en los majors. Siento que es solo un proceso de aprendizaje. Al fin y al cabo, sigue siendo un torneo de golf. Probablemente a veces me siento un poco más incómodo en ciertas situaciones, pero siento que estoy aprendiendo a ser mejor en ellas. Bueno, es solo otro torneo de golf. Más allá de eso, no puedo decir nada más", culminó.