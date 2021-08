Lanzadora paralímpica Francisca Mardones se convierte en la primera chilena con una Barbie en su honor

Como parte de la iniciativa Sheroes, la compañía de juguetes Mattel anunció el lanzamiento de una muñeca Barbie, para homenajear a diversas mujeres destacadas de este 2021. Una de ellas será la lanzadora paralímpica de bala Francisca Mardones, quien competirá en los Juegos Paralímpicos de Tokio y lo hará por primera vez en esta disciplina, donde es una de las candidatas para obtener el oro.

La campaña impulsa a las niñas a ser lo que ellas quieran ser e invita a inspirarse en el ejemplo de la deportista chilena y en el de las deportistas mexicanas Paola Espinosa y Paola Longoria, quienes también fueron distinguidas con la creación de esta muñeca tan popular.

“Estoy muy emocionada por este homenaje de Mattel. Dentro de todas las deportistas de Latinoamérica, fui una de las seleccionadas para inspirar a niños y niñas a hacer deporte y también cumplir todos sus sueños”, señaló Mardones. “Siento que la carrera deportiva que he desarrollado con mucho esfuerzo está rindiendo frutos. Hoy recibo apoyo de McDonald’s, Toyota, Adidas, CCU y el Comité Paralímpico. Pero jamás imaginé que iba a ser yo la primera mujer chilena homenajeada con su propia Barbie”, añadió.

En ese contexto, la también extenista en silla de ruedas valoró en sus redes sociales la oportunidad. “Nunca imaginé que un día les contaría que me he transformado en la primera Barbie chilena. ¡Muchas gracias a Barbie por el emotivo homenaje! Me desborda la emoción ver una barbie lanzadora de bala Paralímpica, pero especialmente me emociono porque con esta muñeca se va impulsar a que a los niñ@s del mundo se motiven con la práctica del deporte. Motivarlos a que sean nuestros futuros campeones es lo que más llena mi corazón”.

En tanto, Miguel Ángel Torreblanca, director senior para Latinoamérica de Mattel, explicó los alcances de la iniciativa. “A través del juego, sabemos que Barbie impulsa a niñas y niños a cumplir sus sueños y demostrar que cualquier meta se puede alcanzar. Por medio de ejemplos de mujeres reales y extraordinarias, queremos darles a las niñas la inspiración necesaria para que se sientan seguras de que pueden lograr todo lo que se propongan”, manifestó.