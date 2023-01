Largará primero en Daytona: Nico Pino logra una inédita Pole para su carrera

Nicolás Pino se hace notar en Daytona. El piloto nacional es protagonista de la competencia, al alcanzar su primera Pole como profesional. Aquello deja a su equipo, el Sean Creech Motorsports, en el primer lugar de la grilla de la partida que larga el próximo 28 de enero en el International Speedway. A sus 18 años, el chileno ha demostrado un enorme crecimiento. En el 2022 fue subcampeón de la European Le Mans Series.

Este año vive su segunda participación en una de la más importantes y tradicionales competencia de resistencia del mundo que se disputa en Estados Unidos. El corredor se impuso en la sesión de clasificación para la categoría LMP3.

Pino fue designado por su elenco para salir a clasificar en el marco de la Roar Before the Rolex 24 at Daytona. En esta instancia, respondió con creces, ya que logró el mejor tiempo con el Ligier JS P320 #33, haciendo la vuelta más rápida con 1:43:197, superando al estadounidense Dakota Dickerson (1:43:307) y al australiano Cameron Shields (1:43:351).

Tras el logro, Pino aseguró que: “Estoy muy feliz de lograr la primera Pole de mi carrera, y en una competencia tan importante como las 24 Horas de Daytona. Ha sido un gran trabajo del equipo con el auto, que estuvo perfecto. Esperamos tener una gran carrera el próximo fin de semana”.

Nico Pino es protagonista de la legendaria competencia de resistencia.

Un largo recorrido

En agosto pasado, en conversación con El Deportivo, Nicolás Pino expuso las claves de su temprano éxito. “El 90 por ciento se hace afuera de la pista: la planificación, la estrategia, el reconocimiento y el entrenamiento. Entonces, esto nos ayuda mucho para entender lo que nos vamos a encontrar en la pista. Estamos dos, tres horas”, afirmaba.

El piloto, además, observaba el panorama automovilístico nacional. “Chile ha tenido grandes pilotos como Eliseo Salazar o Pablo Donoso, pero no hay una cultura en el país. No se impulsa el deporte y hay pocos circuitos. Además, este es un deporte caro y no se da tanto a conocer, a pesar de que hay muchos fanáticos. Todo se hace por hobby”, planteaba.

Pino, quien compite desde los ocho años y vive en Europa hace desde los 12, espera seguir haciendo historia. “En cinco años más, me imagino en las ligas top del automovilismo, en la Fórmula 1 o en las carreras de Endurance. En alguna de las dos me veo compitiendo al más alto nivel. Mi sueño es ganar y ser el mejor”, sentenciaba a La Tercera.