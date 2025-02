Las confesiones de Aníbal Mosa a Carlos Caszely: “Nos enfrascamos en una discusión absurda”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa proyecta lo que será 2025 para Colo Colo. Los albos esperan celebrar a lo grande el centenario, por lo que toda la planificación del año fue pensada en virtud de lograr su cometido.

La escuadra dirigida por el recientemente renovado Jorge Almirón se reforzó para revalidar el título de campeón del fútbol chileno y para pelear con todo en la Copa Libertadores. En la anterior edición del torneo continental el Cacique se quedó en cuartos de final ante River Plate, por lo que ahora buscan su revancha en el certamen.

En conversación con Carlos Caszely en Radio ADN, el empresario reveló que quedó muy conforme con cómo se reforzó Colo Colo. “Tenemos el plantel para llegar al equipo. Con más rodaje, con más entrenamientos y con más partidos vamos a tener un equipo competitivo”, señaló.

Colo Colo quiere revalidar el gran año 2024 que tuvo la institución. Foto: Felipe Zanca/Photosport

El presidente también comentó cuándo serán los amistosos internacionales que el cuadro de Macul disputará en el marco del centenario. “Vamos a tener dos partidos frente al Valladolid, uno en Santiago y otro en Concepción. Estamos viendo que el primer partido se juegue el 23 de julio y el otro la siguiente semana de ese mes”, declaró.

La confesión de Aníbal Mosa

Mosa se refirió a la forma en que se relaciona con todos los trabajadores del club. Sobre esta premisa, recordó la delicada situación que atravesó el Cacique en medio de la pandemia, cuando los jugadores fueron enviados al seguro de cesantía.

“De cierta manera faltó colocar a Colo Colo por delante. Nos enfrascamos en una discusión absurda por lado y lado. Ellos diciendo que tenían la razón, nosotros diciendo que teníamos la razón y Colo Colo tenía la razón. Los dos estábamos equivocados”, mencionó.

También describió lo que significa ser el mandamás de la institución y la responsabilidad que conlleva el cargo. “Lo bueno te lo lleva el presidente, lo malo también te lo lleva el presidente. A mí lo que me interesa es que nosotros no tengamos ruidos externos con respecto a la pelota. Que la pelota no se ensucie, que no se manche en cualquier tipo de discusión externa y darles tranquilidad”, narró.

La elección del encargado de las cadetes del Cacique

Aníbal Mosa sabe la importancia que tienen las divisiones inferiores para el club, por lo que explicó que llevan un tiempo en la búsqueda del profesional adecuado para el cargo. “El futuro de Colo Colo no va a estar tanto en traer jugadores de afuera (...) Creo que nosotros en los cadetes, en la formación de nuestros juveniles va a estar el semillero donde nosotros alimentemos el equipo”, argumentó.

El empresario de 57 años apuntó que en las próximas semanas se escogerá al nuevo encargado del fútbol joven de la escuadra de Pedreros y que espera que la decisión del directorio sea unánime.

Finalmente, el próximo duelo de los albos será el próximo miércoles 12 de febrero a las 20 horas ante Unión San Felipe en el estadio Monumental, encuentro válido por la tercera fecha de la Copa Chile.