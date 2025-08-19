Las críticas a Manuel Pellegrini en España tras el debut del Betis en LaLiga.

El Betis apenas empató con el Elche en el arranque de LaLiga. El equipo de Manuel Pellegrini se puso en ventaja, pero sobre el final le empataron el partido. Luego del encuentro, la prensa española criticó duramente el planteamiento del Ingeniero, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo.

“Del empate tiene mucha culpa. Llega treinta segundos después de una pausa de hidratación. Con su equipo venido a menos, era la ocasión perfecta para corregir errores, recuperar fuerzas y equilibrar al equipo... pero ocurrió todo lo contrario. Superado por un recién ascendido”, señalan en El Desmarque, quienes le ponen una nota 3 al DT.

Pellegrini es criticado en España.

“Su plan de partido no salió bien. Mandó a apretar en la primera mitad y eso sirvió para ponerse por delante, pero luego su equipo estuvo demasiado contemplativo ante el fútbol-control ordenado por Eder Sarabia (DT rival). Lo confió todo al trabajo defensivo y salió cruz”, indican en Estadio Deportivo. Ahí, la calificación para el chileno fue un 4.

“Lo fue el equipo verdiblanco por su desidia y por su paso atrás poco entendible cuando ganaba por 0-1. Tampoco fueron buenos los cambios de Manuel Pellegrini, que desarmó su centro del campo y permitió que el Elche diera un paso adelante”, apuntó el diario El País.

“El Betis no supo cerrar el encuentro en la segunda parte. Falló dos opciones claras al contragolpe y cometió un error fatal. Se metió demasiado atrás, algo impropio en los equipos de Pellegrini, y su acumulación de jugadores en el área propia crujió en el gol del Elche”, añaden en el mencionado periódico.