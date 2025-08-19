La emotiva arenga de Matías Dituro en el Elche que se viraliza tras el empate ante el Betis de Pellegrini en LaLiga.

La primera fecha de LaLiga, el campeonato de la máxima categoría del fútbol de España, ha dejado muchas imágenes para el recuerdo. Postales que encienden uno de los torneos más importantes del planeta,

En ese escenario, una de las imágenes que se viralizó a través de las cuentas oficiales del torneo hispano, tiene como protagonista a un jugador que tiene una fuerte ligazón con el fútbol chileno.

Este lunes, en el estadio Manuel Martínez Varelo de la provincia de Alicante, se disputó la primera fecha de la competición con el empate 1-1 entre el local Elche y el Betis de Manuel Pellegrini, quien se estrenó en su sexta temporada con el club sevillano.

En la previa del duelo, el plantel del anfitrión protagonizó una emotiva arenga en el camarín, justo antes de su primer partido en el ansiado regreso a la primera categoría del balompié ibérico.

Las imágenes, que difundieron las redes sociales de LaLiga, en primer término, se ve al entrenador Eber Sarabia quien se dirigió a la plantilla en su totalidad, especialmente, a aquellos que serían titulares.

“Tranquilos y preparados para todo, para todo, ¡Eh!... Cuando no juego, cuando caliento, cuando tengo que entrar… Qué necesita el equipo de mí… ¡Vamos, vamos, dale!”, se escucha en el video que se hizo viral.

El papel de Dituro

Después de la intervención del técnico de 44 años, fue el argentino Matías Dituro quien tomó la palabra. El portero reunió a sus compañeros para la arenga final, la primera tras conseguir del regreso al principal nivel del fútbol de ese país.

“¡Muchachos!... ¡Vamos otra vez!... Otra vez generamos ilusión en la gente. Récord de abonados, estadio lleno y esto lo generamos nosotros, los que estamos acá…”, argumentó fuerte y claro el exarquero de Universidad Católica.

A renglón siguiente, el jugador que estuvo cerca de llegar a Colo Colo a comienzos de año, motivó a sus compañeros tras argumentar el esfuerzo que hicieron los hinchas ilicitanos.

“Ellos vienen acá a vernos a nosotros… ¡Así que le tenemos que devolver esta ilusión a la gente, de la única manera que lo podemos hacer!... ¡Entregando el corazón en la cancha!... ¡Ahora todos juntos!”, se oye antes de entonar el grito que depositó al equipo en el campo de juego.