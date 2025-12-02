Las dudas de Gabriel Castellón en el gol de Coquimbo ante la U

Corría el minuto 44 del duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, por la fecha 29 de la Liga de Primera. Los dirigidos por Gustavo Álvarez, quien anunció que no continuará la próxima temporada en el banquillo azul, generaron llegadas al arco de Diego Sánchez. Sin embargo, los Piratas aprovecharon una serie de errores defensivos para abrir la cuenta.

Un fallo en la salida por la banda izquierda de la U acabó con la recuperación de Francisco Salinas, quien avanzó y lanzó un centro pasado al área local. Gabriel Castellón no se mostró seguro al salir, calculó mal y la pelota fue cabeceada por Martín Mundaca, quien le ganó al meta por arriba. El balón ingresó de forma mansa al arco norte del estadio Santa Laura para el 0-1 de la visita.