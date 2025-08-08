Las fórmulas que necesita Joaquín Niemann para coronarse campeón del LIV Golf este fin de semana en Chicago

Chicago asoma como una estación clave para la definición del LIV Golf. Joaquín Niemann llega con la primera opción de quedarse con el título de la temporada, después de ganar las fechas de Adelaida, Singapur, Ciudad de México, Virginia y Reino Unido.

Al igual que en la temporada pasada, la lucha de Joaco es con el español Jon Rahm, quien en 2024 lo superó en la recta final para ganar el campeonato. Sin embargo, el exnúmero uno del mundo no ha podido ganar ningún torneo en esta edición, pero ha terminado en el top ten en 10 de los 11 certámenes de este 2025. En el restante, fue T11.

Para que el chileno se proclame campeón en el evento que comienza este viernes, necesita sumar 2,37 unidades más que el vasco, lo que se traduce en varias fórmulas. Actualmente, el talagantino tiene 206,80 puntos, mientras que su rival suma 169,16, por lo que la manera más sencilla de proclamarse es logrando el título en Chicago, donde el año pasado fue subcampeón.

Otra forma es que Rahm gane el título y Niemann termine entre los 17 primeros. O que hispano finalice noveno en solitario y el nacional sea undécimo.

“Simplemente tengo que seguir haciendo lo que he estado haciendo. Siento que en el golf hay mucho margen de error, y creo que solo puedo concentrarme en comprometerme con mis tiros, repasarlos con mi caddie, dar el 100% en las rondas de práctica y simplemente prepararme, entrar en el torneo con la mentalidad adecuada”, dijo Joaco, en la antesala del torneo.

La batalla con Rahm

En cuanto al desafío de definir nuevamente con Rahm, apuesta a que no vuelva a suceder lo del año pasado, cuando el español se quedó con la corona en el último torneo. “Sé que va a ser difícil. Obviamente, Jon ha estado jugando un golf increíble. Sé lo bueno que es. Estuve en una situación similar el año pasado y siento que no quiero terminar así. Intento que sea al revés, pero al final, no puedo forzar las cosas, así que simplemente tengo que ir a jugar al golf, que me encanta”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si había alguna lección aprendida y qué cambió esta temporada, el chileno reflexionó así: “Si pienso en el año pasado, cómo terminé, estoy bastante contento con mi rendimiento. Di todo lo que tenía. Siento que fue lo mejor que pude hacer, y no fue suficiente”.

“No cambia mucho. Obviamente, creo que será una batalla difícil, pero solo puedo preocuparme por lo que puedo hacer: dar lo mejor de mí en cada tiro, tener la mentalidad adecuada y no rendirme ni esta ni la próxima semana. Tengo muy claro lo que tengo que hacer. No tengo ni idea de si voy a jugar bien o mal. No lo sé. Pero simplemente voy a hacer lo correcto, lo que sé que tengo que hacer. Así que me voy a centrar en eso”, complementó.

Asimismo, llenó de elogios a su rival. “Jon probablemente sea el jugador más consistente del mundo. Creo que ha estado entre los 10 mejores todas las semanas que ha jugado en LIV. Obviamente tiene la consistencia. Cada semana que juega tiene la oportunidad de ganar el domingo, lo cual es realmente impresionante”, afirmó.

Jon Rahm ha sido el principal adversario de Joaquín Niemann en el LIV en estos últimos dos años. Foto: Raquel Cunha/REUTERS RAQUEL CUNHA

En tanto, deslizó una pequeña crítica hacia el sistema de puntuación del LIV. “Creo que probablemente deberían tener más puntos para ganar. Eso sería genial, en mi opinión. Pero podría ser al revés el año que viene, y probablemente no gane, no lo sé, y aún tengo la oportunidad de ganar en los dos últimos torneos; lo acepto”.

Campeón en todos los continentes

Por otra parte, Niemann mencionó que este año ha ganado en cuatro continentes, por lo que se planteó otro desafío: “Siento que estar ahora en LIV, viajando por todo el mundo y representando, obviamente, a mi bandera, Chile, y obviamente al Team Torque, es muy especial. Puedo salir a hacer lo que me apasiona y jugar frente a diferentes públicos de diferentes culturas y países. Sería increíble ganar en todos los continentes. Siento que estoy muy cerca de lograrlo. Así que sí, es una meta que definitivamente me encantaría alcanzar”.

Finalmente, fue consultado por los periodistas sobre sus cambios en el cuerpo técnico, pero el chileno no quiso profundizar. “No sé, son preguntas difíciles. Simplemente sentí que... no estoy seguro si realmente quiero hablar de ello. Gracias”, cerró.