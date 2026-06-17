La dura autoexigencia de Haaland tras su jornada de gloria: “Debemos tener un rendimiento más alto para lo que viene”

Noruega no desentonó. A pesar de su larga ausencia de la Copa del Mundo (su última aparición fue en Francia ’98), la selección nórdica tuvo un contundente estreno en el Mundial 2026, después de aplastar a Irak con un expresivo 4-1.

Resultado que fue liderado por la gran figura, el delantero de Manchester City Erling Haaland, quien aprovechó su debut mundialista para marcar dos veces, último antecedente que le falta para refrendar su condición de ser uno de los mejores delanteros del planeta.

“Debemos tener un rendimiento más alto para lo que viene. Estoy increíblemente orgulloso de participar en el Mundial y de ayudar a Noruega a conseguir su primera victoria en 28 años”, aseguró el atacante, quien fue premiado como el mejor jugador de la cancha por la organización.

La gran actuación del goleador de 26 años no hizo más que justificar las enormes esperanzas cifradas por el seleccionador de los nórdicos Stale Solbakken, quien destacó la importancia de la performance de su máxima estrella.

“Sabía que el Mundial no intimidaba a Haaland, siempre supe que haría algo importante en el estreno. Se notó que se adaptó muy bien a la ocasión, de ninguna manera le abrumó. Tenía buenas sensaciones antes del partido. Tenía la certeza de que lo haría bien hoy”, aseguró el entrenador de los nórdicos.

Duro encuentro

Consultado sobre el trámite del duelo, el DT de Noruega reconoció que, a pesar de la ventaja, perdieron las marcas en algunas ocasiones y se vieron superados por los Leones de Mesopotamia.

“Manejamos muy mal los balones largos en el inicio. No nos pueden ganar en el juego aéreo y hacernos un gol. Después de la pausa de hidratación empezamos a tomar el control tras un inicio muy intenso”, afirmó el DT nórdico.

Asimismo, agregó que “la cancha estaba totalmente seca a los cinco minutos. Luego hubo muchos duelos y eso hizo que el juego no fluyera como debería. Entonces, tuvimos que ser un poco más directos, pero nos marcaron un gol que no deberíamos haber cedido. Pero cuando llegamos al descanso ganando 2-1 y habíamos tenido algunos tiros a puerta, estaba bastante seguro de que esto iba a salir bien”.

Al otro lado, el seleccionador de los asiáticos, el australiano Graham Arnold, reconoció que “los chicos jugaron muy bien en la primera mitad, pero un par de errores nos perjudicaron mucho en la segunda. No hemos perdido la esperanza, solo son tres puntos y tampoco estamos eliminados de la fase de grupos. Ha sido una gran ocasión para Irak. Hay muchísimos aficionados aquí, ha sido una noche especial. Han pasado 40 años desde que Irak participó en un Mundial”.