Las Huasitas serán las primeras en volver

El básquetbol se está organizando para regresar. Luego de que en marzo se suspendieran todas las competencias de la Federación y la Liga Nacional, anunciando el retorno competitivo en el país recién para 2021, el deporte de la naranja quedó en pausa aunque ya piensa en volver. Esto, porque FebaChile anunció el llamado de 13 jugadoras Sub 17 a una concentración en Aysén.

Es la generación de las Huasitas, quienes se reunirán entre el 13 y 20 de octubre en la misma ciudad donde consiguieron el título sudamericano Sub 15 en 2018 y la clasificación al Mundial Sub 17 tras el Premundial disputado en 2019 en la zona austral del país y que aún no tiene fecha confirmada tras su suspensión por la pandemia.

La citación que hizo la Federación es pensando en los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2021, según publicaron en un comunicado. Además, el ente rector del baloncesto nacional se hará cargo de los costos de traslados y hospedaje de las preseleccionadas. Cabe recordar que hace unos días el Ministerio de Salud aprobó el protocolo de regreso que había presentado la Federación.

Las jugadoras citadas son: Constanza Hernández (New Crusaders), Martina Cabrera (Sportiva Italiana), Leyla Olivares (Boston College), Valentina Olmedo (Brisas), Valentina Monzó (Brisas), Constanza Cañas (Universitarios), Francisca Rocha (CDS AJ), Josefa Catalán (CD Infinito), Josefa Orrego (Arriarán Barros), Martina Gallardo (CEB Puerto Montt), Daniela Fernández (CEB Puerto Montt), Analia Méndez (CEB Puerto Montt) y Bárbara Torres (Sokol).

En esta nómina no están incluidas jugadoras que están comenzando su carrera escolar en Estados Unidos, como Fernanda Ovalle, Valentina Ojeda, Damaris Alarcón, Catalina Ramírez y Gabriela Ahumada.