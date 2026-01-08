Liverpool frena al Arsenal: los Gunners pierden la opción de escaparse en el liderato de la Premier League

El partido prometía ser el plato fuerte de la vigésima primera fecha, pero Arsenal y Liverpool decepcionaron en el Emirates. Un empate sin goles que impide a los locales escaparse un poco más en el liderato de la Premier League de Inglaterra.

Porque en la capital de Reino Unido se disputaba gran parte del futuro del torneo. Los tres empates consecutivos de Manchester City otorgaban a los Gunners de escaparse un poco más en el liderato, todo para conseguir un título que no ganan desde hace 22 temporadas.

Precisamente, ese era el gran objetivo de los dirigidos de Mikel Arteta. Fieles a su estilo, adelantaron la última línea y se instalaron en el campo de los Reds. Un primer cuarto de hora de mucho sometimiento que hizo ver mal a los actuales campeones.

A los 10 minutos, el lateral Jurrien Timber picó al vacío en la derecha y su disparo llegó a las manos del golero Alisson Becker. Instantes más tarde, siempre por la diestra, fue Bukayo Saka quien eludió rivales antes de llegar a la línea de fondo, pero su centro no encontró destinatario. Segundos más tarde, el atacante británico volvió a poner a prueba a Alisson, pero su remate salió a las manos del golero brasileño.

Tras esos primeros momentos de agobio, el equipo que dirige el neerlandés Arne Slot intentó mostrar destellos de su jerarquía. A los 24’, un largo remate de Ryan Gravenberch trató de despertar a su equipo, pero la pelota se fue desviada sobre el arco local.

Minutos más tarde, a los 26’, Liverpool se fabricó la ocasión más clara de la primera mitad. Una desinteligencia entre el golero capitalino David Raya y el zaguero y William Saliba, dejó el rechazo corto en la posesión de Conor Bradley. El lateral no dudó y ensayó un disparo que dio de lleno en el horizontal.

En la jugada siguiente, fue Cody Gakpo quien intentó abrir la cuenta tras un ajustado centro desde la derecha, aunque su cabezazo no encontró dirección después de ser trabado por la zaga de los cañoneros.

Después de la media hora de partido, Arsenal retomó el control de la pelota y el partido. Apuró momentos antes del descanso y puso en apuros a los Reds. A los 36’, un remate cruzado de Leandro Trossard pasó a centímetros del segundo palo, en la última del primer tiempo fue Declan Rice quien culminó un centro de Timber.

Reparten protagonismo

En el reinicio del encuentro, en el tiempo complementario, Liverpool intentó tomar la iniciativa. A los 48’, Trossard derribó al alemán Florian Wirtz en el área lo que encendió la duda del árbitro Anthony Taylor, quien finalmente no se decidió a pitar el penal.

Eran los mejores momentos del campeón en el duelo, ya que controlaban las acciones y obligaban a los londinenses a jugar más largo para reaccionar ante la decisión de los visitantes.

Pasada la hora de juego, Arteta hizo el diagnóstico y movió las piezas. Así quedó claro en los ingresos de Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli, quienes entraron por Viktor Gyokeres y el amonestado Trossard.

Pero Arsenal dejaba espacios en el fondo, peligro constante en favor de los hombres en ofensiva de los campeones. De esa manera ocurrió a los 65’, cuando el neerlandés Jeremie Frimpong se escapó por la derecha y terminó mal la jugada, cuando llegaban tres compañeros.

Cuando restaba un cuarto de hora para el epílogo, Liverpool no renunció al ataque. Preciso momento en el que, después de más de una docena de toques, la definición del húngaro Dominik Szoboszlai se fue sobre la portería que defiende Raya.

Aunque el líder tampoco se entregó. A los 80’, un desborde del británico Noni Madueke no encontró receptor, fiel reflejo de la pérdida de poder ofensivo que adoleció la escuadra capitalina cerca del final. En los descuentos, el cabezazo de Gabriel Magalhaes, que se fue por muy poco, fue el corolario de una jornada decepcionante que alimenta la esperanza del City.