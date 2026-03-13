Lo hizo otra vez: Armand Duplantis establece nuevo récord mundial en salto con garrocha en el Mondo Classic

Armand Duplantis reafirmó su dominio en el salto con garrocha por 15° en su carrera. El sueco ganó el Mondo Classic, evento que reúne a los mejores en la disciplina para buscar alcanzar récords, lo que consiguió al saltar 6,31 metros.

En Uppsala, Suecia, al atleta le bastó con cuatro intentos para lograr la hazaña. Empezó con 5,65 metros, luego con 5,90 metros y 6,08 metros. Después, en el primer salto, superó los 6,31 m para destronar la altura que el mismo impuso en el Mundial de Atletismo celebrado en Tokio el año pasado.

Mondo, como es apodado, festejó el triunfo con sus compatriotas al dar la vuelta olímpica en el recinto. “Esta es mi casa. Es nuestra casa. Y saben que cada vez que estoy en la pista, los represento con mucho orgullo”, mencionó.

El podio del evento cerró con el noruego Sondre Guttormsen, que fue segundo, y el estadounidense Zachery Bradford en el tercer lugar. Además, estaba el griego Emmanouil Karalis, quien hace dos semanas se convirtió en el segundo deportista con la marca más alta al hacer un salto de 6,17 metros.

Un histórico en el atletismo

Duplantis rompió por primera vez el registro en 2020 en Torun, Polonia. El de 26 años saltó 6,17 metros para poner la mayor cifra en el deporte, hasta ese momento, con la cual fue mejor que el francés Renaud Lavilleine.

Watch how Mondo Duplantis cleared 6.31m for his 15th world pole vault record in Sweden 🚨



Duplantis cleared the mark at his own meeting and was mobbed by his other competitors afterwards 🇸🇪



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Desde ese día, Mondo repitió en 15 ocasiones lo mismo y tras el paso de los años fue aumentando los centímetros. Su capacidad lo llevó a ser bicampeón olímpico en Tokio 2020 y París 2024.

“Si alguien viene a Suecia a desafiarme, lo tendrá todavía más complicado para vencerme. Estoy muy emocionado por este momento. Había una presión adicional, porque quería firmar una actuación diferente. Superar el récord del mundo aquí es verdaderamente increíble”, comentó luego de obtener el registro.

El 20 de marzo iniciará el Mundial de Atletismo en pista cubierta en Torun, mismo lugar donde estableció su primera marca para la historia. Se espera que se quede con la medalla de oro en el Kujawsko-Pomorska Arena.