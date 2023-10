Los All Blacks van por su cuarta corona: Nueva Zelanda brilla ante Argentina en las semifinales del Mundial de rugby

Dane Coles, hooker de Nueva Zelanda, ya lo había dicho en la previa: “No quiero jugar el tercer puesto como nos pasó contra Gales en 2019. Esa es mi motivación”. Un mensaje claro de uno de los referentes de una escuadra que este viernes le pasó por encima a Argentina. De hecho solo tardaron 16 minutos en marcar diferencias y comenzar a pavimentar su presencia en la final del Mundial del rugby. El 28 de octubre buscarán su cuarta corona ante Sudáfrica o Inglaterra, que juegan mañana en París.

Supremacía que los All Blacks han ido construyendo a lo largo del torneo. Comenzaron con dudas tras perder ante Francia (13-27) en el partido inaugural del torneo, pero recuperaron las formas con victorias holgadas frente Namibia (71-3), Italia (96-17) y Uruguay (73-0). Eso sí, fue en los cuartos de final que dieron un golpe sobre la mesa, demostrando que son el país más ganador de la historia y que poco importa quien aparezca en el horizonte. Vencieron en un partidazo a Irlanda (28-24), últimos campeones del Seis Naciones y hasta ese día, los números uno del mundo en el ranking.

Trayecto que los hizo llegar crecidos a París para jugar las semifinales. Argentina por su parte también inflaba el pecho, principalmente tras la remontada frente a Gales (29-17), que los hizo llegar por tercera vez en su historia en la ronda de los cuatro mejores. Al igual que en 2007 y 2015. Pero lo cierto es que las diferencias quedaron claras. Los Hombres de Negro sacaron a relucir su experiencia para lucirse en el scrum, dominar en la defensa y brillar con los quiebres de sus backs. No se inmutaron por el penal de Emiliano Boffelli, devolviendo el castigo con un try de Will Jordan en el 10′ y otro en el 16′ de Jordie Barrett.

Si bien los Pumas lograron acortar distancias con otro penal de Boffelli, lo cierto es que la sensación a los 34′ era que solo un país llevaba las acciones. Por eso no sorprendió el penal a los 37′ de Mo’ounga ni el try a los 40′ de Shannon Frizell. 20-6 al descanso y Nueva Zelanda ya pensando en lo que será su quinta final del Mundo y su posible cuarta corona.

Pero ni siquiera esa ventaja en el marcador y el juego los hizo dormirse. Argentina cometió un knock-on en la recepción de la salida, provocando un scrum que fue aprovechado por Aaron Smith. El medioscrum cruzó el in-goal a los sesenta segundos de la segunda parte. Y con calma volvieron a castigar. Primero a través de Frizell y después con Will Jordan, quien llegó a siete (después haría otro más) tries en esta Copa del Mundo, quedando como el máximo tryman del Mundial.

Brodie Retallick con el balón al piso. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Ni siquiera la amarilla de Scott Barrett a los 65 minutos sirvió para que Argentina acortara distancia, quedando siempre controlada por unos forwards neozelandeses que mostraron su mejor versión en estas semifinales. De hecho, cuando el segunda línea, seguía sentado al borde de la cancha, Jordan volvió a lucirse. El wing de 25 años, que ahora suma 31 tries en 29 partidos con la camiseta negra, rompió la defensa de los pumas y apoyó nuevamente la pelota en la zona de anotación. 44-6 decidor, que bien refleja lo visto sobre el césped de Saint-Denis.

Los All Blacks ahora esperarán a Sudáfrica e Inglaterra, quienes disputarán la otra semifinal este domingo a las 16.00 de Chile. Será la reedición de la final de 2019, que le permitió a los Springbooks volver a ser campeones tras 12 años. De hecho, de volver a superar a la Rosa, enfrentarán a los oceánicos en un duelo que definirá a la selección más ganadora de todos los tiempos. De momento, ambos tienen tres copas Webb Ellis en sus tribunas.