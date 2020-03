Los clubes chilenos reducen al mínimo sus actividades

El deporte no se ha quedado al margen del avance del coronavirus. Y en ese sentido, el fútbol chileno ya ha comenzado a tomar medidas. Si primero se decidió jugar sin público, ahora las distintas instituciones empezaron a tomar más recaudos y en su mayoría han decidido suspender o reducir las actividades del club, siendo el fútbol joven el principal foco de cuidado.

En ese sentido, alrededor de casi todo Chile la decisión es una sola: hasta nuevo aviso, las categorías menores no volverán a entrenar, mientras que los planteles profesionales están a la espera de saber si es que, tras el avance a Fase 4 de la pandemia en el país, se mantiene la programación de la fecha para este fin de semana.

Así por ejemplo, Santiago Wanderers fue uno de los primeros en decidir suspender toda actividad para el fútbol joven (desde la sub 8 a la sub 19) y para la rama de futsal. Ellos, dicen desde Valparaíso, están a la espera de lo que suceda con las competencias del primer equipo y el equipo femenino para decidir sobre esos planteles. En el puerto, además, se ordenó trabajar con el mínimo de personas, por lo que el personal administrativo trabaja desde este lunes de forma remota, es decir, desde sus hogares.

Iquique también tomó decisiones: “Ayer (domingo), antes de que se tomaran medidas a nivel nacional suspendimos hasta nuevo aviso todos los entrenamientos del fútbol joven, desde la sub 11 a la sub 20, el fútbol femenino y las escuelas de fútbol”, detalla a La Tercera Cesare Rossi, presidente de los Dragones Celestes.

El timonel iquiqueño asegura que se tomaron, además, todas la medidas con el primer equipo y el autocuidado de cada uno, a la espera de lo que determine la ANFP con el campeonato.

Colo Colo ordenó que las personas embarazadas y mayores de 65 años que trabajen en la institución trabajen desde la casa al menos hasta el 1 de abril, mientras que el fútbol formativo no se desarrolle (desde la sub 19 para abajo). La Casa Alba, donde muchos de ellos comen y algunos pernoctan, también suspendió su funcionamiento. Igualmente, este mediodía habrá una reunión en Macul para estar encima de lo que ocurre.

La UC, en tanto, suspendió las clases de sus escuelas de fútbol por dos semanas, además del fútbol formativo desde la sub 19 hacia abajo. El equipo adulto femenino no entrenó este lunes y están a la espera de que la ANFP confirme si es que ese campeonato se seguirá desarrollando para mantener o no la suspensión de actividades.

Además, la Casa Cruzada suspendió su funcionamiento hasta nuevo aviso y los funcionarios del club ya trabajan remotamente. Solo van a San Carlos las personas estrictamente necesarias para que el trabajo del primer equipo se pueda desarrollar. Por otro lado, las oficinas de atención a socios y abonados no funcionarán hasta nuevo aviso.

En Unión Española las medidas abarcan de la sub 17 para abajo en el sentido de que no habrán entrenamientos. Para este lunes solo se programaron las prácticas del primer equipo junto a la juvenil (sub 19). Los funcionarios, por ahora, se mantienen en la oficina.

La U de Conce emitió este lunes un comunicado en el que detalla que suspende todas las actividades desde la sub 8 hasta la sub 17, además del fútbol femenino y las escuelas deportivas. En el escrito detalla, eso sí, que “el plantel profesional y la sub 20 masculina seguirán entrenando con normalidad tomando todos los protocolos necesarios sugeridos por las autoridades nacionales, estando en constante evaluación”.

Mientras, Palestino se sumó a la medida de suspender el fútbol joven. Solo se mantienen programadas las prácticas del primer equipo y la adulta femenina. Y los administrativos trabajan, por ahora, normal.

Huachipato, por su parte, suspendió todas las actividades del fútbol formativo y también aplicó el teletrabajo para quienes no realizan funciones en la cancha.

Hay otros clubes como Audax Italiano y Unión La Calera que mantienen su funcionamiento normalmente, aunque sostendrán reuniones este lunes para ver qué hacer, al igual que la U, donde este mediodía determinarían los pasos a seguir.