Los Cóndores cierran el Sudamericano batiendo a Brasil

Chile cerró una gran participación en el 4 Naciones de Rugby, en Montevideo, torneo que marcó el retorno de las competencias internacionales de la disciplina en el continente. Los Cóndores XV superaron a Brasil por 26-13.

El duelo comenzó con ventaja para Brasil gracias al try de André Arruda convertido por Moisés Duque, pero luego Chile apareció en el marcador con el ensayo de Martín Sigren y la conversión de Santiago Videla. Tras una serie de penales, los Cóndores se fueron ganando al final del primer tiempo por 13-10.

Ya en la segunda mitad, con el duelo empatado 13-13, Chile comenzó a imponerse luego de un try de José Ignacio Larenas. Luego, con una conversión de Santiago Videla, el juego se puso 20-13 para el cuadro nacional. Posteriormente, a través de los penales de Urroz y Santi, el XV de Pablo Lemoine abrochó la victoria definitiva.

De esta manera, Chile cerró el Sudamericano 4 Naciona con dos triunfos, a Uruguay y Brasil, y una derrota ajustada con Argentina.

Anotaciones: 6,′ 0-7, Try de André Arruda con conversión de Moisés Duque (B); 16′, 7-7, Try de Martín Sigren con conversión de Santiago Videla (CH); 22′, 10-7, Penal de Santiago Videla (CH); 31′, 10-10, Penal de Moisés Duque (B); 35′, 13-10, Penal de Santiago Videla (CH); 54′, 13-13, Penal de Joshua Reeves (B); 55′, 20-13, Try de José Ignacio Larenas con conversión de Santiago Videla (CH); 64′, 23-13, Penal de Francisco Urroz (CH); 74′, 26-13, Penal de Santiago Videla (CH).