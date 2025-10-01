SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Los Cóndores ya conocen la fecha en la que se determinarán sus rivales en el Mundial de Australia 2027

World Rugby anunció el día en el que se realizará el sorteo de la fase de grupos de la competencia, en la que estará Chile por segunda vez consecutiva.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
World Rugby da a conocer la fecha del sorteo de la fase de grupos del Mundial de Australia 2027. Photosport

Los Cóndores ya conocen la fecha en la que se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos para el Mundial de Australia 2027. El elenco nacional, que dirá presente por segunda vez consecutiva, consiguió su pase a la cita planetaria después de superar a Samoa en el repechaje.

Ahora, World Rugby anunció que el próximo 3 de diciembre los elencos clasificados conocerán a sus rivales para la fase de grupos del campeonato.

Una de las novedades es que esta vez la ceremonia se realizará ya con todos los participantes determinados, pues la última instancia de clasificación se desarrollará entre el 8 y 18 de noviembre en Dubái.

Notable ascenso

Con el último triunfo contra Samoa, además los Cóndores lograron un importante ascenso en la clasificación mundial. En julio pasado, los Cóndores vencieron a Rumania y se instalaron en el top 20 del escalafón de manera inédita, logrando ser oficialmente un equipo Tier 2. Es decir, Chile pasó a ser considerado por World Rugby como una selección con un alto nivel competitivo, un desarrollo sólido y potencial de crecimiento.

Considerando la última victoria contra Samoa, los Cóndores pasarán del top 20 al puesto 17°, escalando tres lugares en el ranking mundial. Esto implica un cambio en el bombo para la ventana de noviembre, aumentando las posibilidades de enfrentar a selecciones de mayor poderío. Todo, claro, pensando en la preparación para Australia 2027.

Cada puesto aumenta las posibilidades para tener mejores test matches en las ventanas de amistosos. Al mismo tiempo, tiene un rol clave en los bombos del Mundial, donde existirán seis grupos de cuatro equipos cada uno. Este ascenso permitió que los Cóndores pasaran del bombo cuatro al tres, lo que abre las chances de obtener un grupo más abordable en el certamen que se disputará en 2027.

Claro que para llevar a cabo los duelos preparatorios, hará falta un importante apoyo económico. “No estamos bien de financiación hoy actualmente, porque estos viajes fueron carísimos y bueno, ahora vamos a ir a buscarlo. Si encontramos fondos públicos o privados para salir a esa ventana, que es importante en el ranking, aparte para meterse en los 18 y aparte de todo, es muy importante para que los jugadores jueguen a otro nivel y ya empecemos esta carrera de dos años que tenemos”, indicó Lemoine al finalizar el repechaje.

El apoyo del IND

Tal como anunció Lemoine, los Cóndores esperan por el auspicio de fondos privados o públicos. En ese sentido, uno de ellos provendrá del IND, según confirmó a El Deportivo el director nacional Israel Castro. “El Instituto Nacional de Deportes valora profundamente el trabajo que realizan los jugadores y el cuerpo técnico de los Cóndores, quienes con esfuerzo y disciplina han posicionado al rugby chileno en un sitial destacado a nivel internacional”, comenzó explicando.

“Sabemos la importancia que tienen las competencias y preparaciones de estos años para llegar al Mundial de Rugby 2027. También tenemos claridad de que World Rugby ha disminuido los recursos, lo que genera un desafío mayor para sostener la participación internacional de nuestra selección”, añadió.

Por eso, como IND estamos comprometidos a buscar las opciones necesarias y a trabajar codo a codo con la Federación de Rugby de Chile, explorando instancias de apoyo, especialmente en el presupuesto del próximo año, que permitan que los Cóndores puedan llegar con la mejor preparación al 2027. Queremos que los Cóndores sigan volando alto, llevando con orgullo el nombre de Chile al mundo”, aseguró Castro.

Lee también:

Más sobre:RugbyLos CóndoresAustralia 2027Mundial de Rugby

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Control permanente por cámaras y fuertes restricciones: cómo se encuentran los integrantes del Tren de Aragua extraditados a Chile

Rincón acusa a Boric de utilizar cadena nacional como plataforma “campañera” y lo emplaza a “dedicarse” a terminar su gobierno

Chile asume presidencia del Consejo Permanente de la OEA

Vallejo minimiza críticas de comando de Jara a ausencia de “glosa republicana” en Presupuesto y defiende apuesta del Ejecutivo

“Poco republicano”, “Corrupción”, “Cobardía”: asesor de campaña de Kast critica los dichos de Boric en cadena nacional

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Olympiacos por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Olympiacos por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Union Saint-Gilloise vs. Newcastle por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Union Saint-Gilloise vs. Newcastle por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Olympiacos por la Champions League en TV y streaming

Control permanente por cámaras y fuertes restricciones: cómo se encuentran los integrantes del Tren de Aragua extraditados a Chile

“Poco republicano”, “Corrupción”, “Cobardía”: asesor de campaña de Kast critica los dichos de Boric en cadena nacional
Negocios

“Poco republicano”, “Corrupción”, “Cobardía”: asesor de campaña de Kast critica los dichos de Boric en cadena nacional

Grau descarta cambios en la proyección de crecimiento tras bajo Imacec y explica el dato por El Teniente

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar
Tendencias

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Gabriel Suazo sueña con Manuel Pellegrini en la Roja: “Obvio que un entrenador como él le haría bien a la Selección”
El Deportivo

Gabriel Suazo sueña con Manuel Pellegrini en la Roja: “Obvio que un entrenador como él le haría bien a la Selección”

Los Cóndores ya conocen la fecha en la que se determinarán sus rivales en el Mundial de Australia 2027

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”
Cultura y entretención

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

¿El fin de los vuelos cortos en Europa?: El proyecto para unir 39 destinos del continente con un tren de alta velocidad
Mundo

¿El fin de los vuelos cortos en Europa?: El proyecto para unir 39 destinos del continente con un tren de alta velocidad

Embajada de Estados Unidos en Chile dejará de actualizar redes sociales por interrupción de asignaciones presupuestarias

La flotilla que va rumbo a Gaza denuncia una “operación intimidatoria” de un buque de guerra israelí contra dos de sus barcos

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta
Paula

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres