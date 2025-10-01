Los Cóndores ya conocen la fecha en la que se determinarán sus rivales en el Mundial de Australia 2027

World Rugby da a conocer la fecha del sorteo de la fase de grupos del Mundial de Australia 2027.

Los Cóndores ya conocen la fecha en la que se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos para el Mundial de Australia 2027. El elenco nacional, que dirá presente por segunda vez consecutiva, consiguió su pase a la cita planetaria después de superar a Samoa en el repechaje.

Ahora, World Rugby anunció que el próximo 3 de diciembre los elencos clasificados conocerán a sus rivales para la fase de grupos del campeonato.

Una de las novedades es que esta vez la ceremonia se realizará ya con todos los participantes determinados, pues la última instancia de clasificación se desarrollará entre el 8 y 18 de noviembre en Dubái.

Notable ascenso

Con el último triunfo contra Samoa, además los Cóndores lograron un importante ascenso en la clasificación mundial. En julio pasado, los Cóndores vencieron a Rumania y se instalaron en el top 20 del escalafón de manera inédita, logrando ser oficialmente un equipo Tier 2. Es decir, Chile pasó a ser considerado por World Rugby como una selección con un alto nivel competitivo, un desarrollo sólido y potencial de crecimiento.

Considerando la última victoria contra Samoa, los Cóndores pasarán del top 20 al puesto 17°, escalando tres lugares en el ranking mundial. Esto implica un cambio en el bombo para la ventana de noviembre, aumentando las posibilidades de enfrentar a selecciones de mayor poderío. Todo, claro, pensando en la preparación para Australia 2027.

Cada puesto aumenta las posibilidades para tener mejores test matches en las ventanas de amistosos. Al mismo tiempo, tiene un rol clave en los bombos del Mundial, donde existirán seis grupos de cuatro equipos cada uno. Este ascenso permitió que los Cóndores pasaran del bombo cuatro al tres, lo que abre las chances de obtener un grupo más abordable en el certamen que se disputará en 2027.

Claro que para llevar a cabo los duelos preparatorios, hará falta un importante apoyo económico. “No estamos bien de financiación hoy actualmente, porque estos viajes fueron carísimos y bueno, ahora vamos a ir a buscarlo. Si encontramos fondos públicos o privados para salir a esa ventana, que es importante en el ranking, aparte para meterse en los 18 y aparte de todo, es muy importante para que los jugadores jueguen a otro nivel y ya empecemos esta carrera de dos años que tenemos”, indicó Lemoine al finalizar el repechaje.

El apoyo del IND

Tal como anunció Lemoine, los Cóndores esperan por el auspicio de fondos privados o públicos. En ese sentido, uno de ellos provendrá del IND, según confirmó a El Deportivo el director nacional Israel Castro. “El Instituto Nacional de Deportes valora profundamente el trabajo que realizan los jugadores y el cuerpo técnico de los Cóndores, quienes con esfuerzo y disciplina han posicionado al rugby chileno en un sitial destacado a nivel internacional”, comenzó explicando.

“Sabemos la importancia que tienen las competencias y preparaciones de estos años para llegar al Mundial de Rugby 2027. También tenemos claridad de que World Rugby ha disminuido los recursos, lo que genera un desafío mayor para sostener la participación internacional de nuestra selección”, añadió.

“Por eso, como IND estamos comprometidos a buscar las opciones necesarias y a trabajar codo a codo con la Federación de Rugby de Chile, explorando instancias de apoyo, especialmente en el presupuesto del próximo año, que permitan que los Cóndores puedan llegar con la mejor preparación al 2027. Queremos que los Cóndores sigan volando alto, llevando con orgullo el nombre de Chile al mundo”, aseguró Castro.