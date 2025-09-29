El notable ascenso de los Cóndores en el ranking mundial tras vencer a Samoa y clasificar a Australia 2027

Los Cóndores agigantan su nombre cada vez más. El combinado nacional consiguió la épica y venció a Samoa, por 31-12, y abrochó su clasificación al Mundial de Rugby. Chile estará presente en Australia 2027, el segundo torneo planetario consecutivo de su historia.

El equipo dirigido por Pablo Lemoine rompe las barreras, consolidando el crecimiento de la disciplina en el país. La heroica victoria ante los oceánicos no solo entregó el boleto a la Copa del Mundo, sino que también permitió escalar tres posiciones en el ranking mundial.

En julio pasado, los Cóndores vencieron a Rumania y se instalaron en el top 20 del escalafón por vez inédita, logrando ser oficialmente un equipo Tier 2. ¿Pero qué significó este hito? Chile pasó a ser considerado por World Rugby como una selección con un alto nivel competitivo, un desarrollo sólido y potencial de crecimiento.

Esto, a su vez, es un gran paso para continuar con el progreso de la disciplina en el país. Abre nuevas oportunidades deportivas y permite enfrentar a selecciones de mejor nivel en los amistosos internacionales, lo que, lógicamente, es clave para ganar experiencia y enfrentar nuevos desafíos. También significa más recursos económicos por parte del ente rector, además de aumento en la capacitación, desarrollo técnico, infraestructura, preparación física y profesionalización del deporte.

Cambios en los bombos

La victoria sobre Samoa provocará un ascenso notorio. Los Cóndores pasarán del top 20 al puesto 17°, escalando tres lugares en el ranking mundial. Esto implica un cambio en el bombo para la ventana de noviembre, aumentando las posibilidades de enfrentar a selecciones de mayor poderío. Todo, claro, pensando en la preparación para Australia 2027.

En ese sentido, el combinado nacional ya piensa en sus próximos aprontes y en cómo afrontar los problemas que surgen. “No estamos bien de financiación hoy actualmente, porque estos viajes fueron carísimos y bueno, ahora vamos a ir a buscarlo. Si encontramos fondos públicos o privados para salir a esa ventana, que es importante en el ranking, aparte para meterse en los 18 y aparte de todo, es muy importante para que los jugadores jueguen a otro nivel y ya empecemos esta carrera de dos años que tenemos”, indicó Lemoine al finalizar una costosa llave.

Chile consiguió una heroica victoria sobre una selección mejor posicionada. Fue un triunfo de más de 15 puntos (19), la opción más categórica para poder escalar en el ranking, lo que permitió su ascenso en el escalafón.

Cada puesto aumenta las posibilidades para tener mejores test matches en las ventanas de amistosos. Al mismo tiempo, tiene un rol clave en los bombos del Mundial, donde existirán seis grupos de cuatro equipos cada uno. Este ascenso permitió que los Cóndores pasaran del bombo cuatro al tres, lo que abre las chances de obtener un grupo más abordable en el certamen que se disputará en 2027.

“Hoy ya somos veinte mil, acá en el estadio y muchísimos afuera, el rugby chileno crece. Podemos crecer adentro de la cancha, crecer afuera. Es colocarse un poco más cerca de lo que tenemos como un sueño de ir a los Mundiales, ganar partidos. Queremos que la gente realmente nos tome como un ejemplo deportivo acá en Chile y sobre todo como una herramienta para cambiar la cantidad de cosas que están pasando hoy, así que la verdad que es fabuloso”, indicó el head coach nacional.