La emoción de los Cóndores tras clasificar al Mundial: “Este grupo consiguió cosas que nadie en este país había logrado”

Los Cóndores lograron su vuelo más majestuoso. En un repleto Estadio Sausalito, el quince nacional derrotó por 31-12 a Samoa y timbró su nombre en el Mundial de Rugby de Australia 2027. Será la segunda participación en una cita planetaria. Histórico.

Cuando el reloj alcanzó los 80 minutos, se sintió la explosión de alegría en el recinto de Viña del Mar. Los más de 20 mil espectadores gozaron junto al equipo criollo el triunfo ante el elenco isleño que, en la previa, asomaba con un rival de peso mundial (los oceánicos eran Top 14 del orbe).

Por este motivo, desde el plantel chileno no escatimaron en festejos y rápidamente manifestaron la felicidad colectiva por poner, una vez más, el nombre del país en lo más alto del rugby.

“Estoy en shock. Este era el propósito, nuestro propósito. Conseguir que toda esta gente venga a vernos en un partido definitorio es único. Este grupo está consiguiendo cosas que nadie en este país ha conseguido antes, y eso es increíble. Cuando un grupo humano con convicción, perseverancia y amor, le dedica tiempo a algo, las cosas y los objetivos se cumplen. No somos los 15 que estaban en la cancha, o los 23 de la nómina, somos los 40 que vienen entrenando hace dos años, desde Francia, en el Mundial pasado. Son los que quedaron afuera por lesión, para ellos es esto. No hay nada más grande que hacer algo con un propósito, y eso estamos haciendo acá“, partió diciendo el pateador Santiago Videla, en conversación con el micrófono de ESPN.

Otro que también estalló en júbilo fue Domingo Saavedra. El jugador chileno había sufrido un largo periodo de recuperación tras una fuerte lesión.“No me podría haber imaginado una vuelta así, estoy sin palabras. Agradecido de los kinesiólogos y los doctores, hicimos un trabajo de la puta madre para estar acá. Un estadio lleno de chilenos enamorándose de este deporte, es el mejor día de mi vida. Hoy día jugamos por todos los lesionados. Me saco el sombrero por el grupo. Cuando nos proponemos algo, lo logramos. Y con esta gente, es un sueño”, añadió.

Por último, el entrenador Pablo Lemoine, complementó el sentir generalizado en la Selección Chilena de Rugby. “Hoy ya somos veinte mil, acá en el estadio y muchísimos afuera, el rugby chileno crece. Podemos crecer adentro de la cancha, crecer afuera. Es colocarse un poco más cerca de lo que tenemos como un sueño de ir a los Mundiales, ganar partidos.Queremos que la gente realmente nos tome como un ejemplo deportivo acá en Chile y sobre todo como una herramienta para cambiar la cantidad de cosas que están pasando hoy, así que la verdad que es fabuloso”, cerró.