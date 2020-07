Los descargos de Leonardo Valencia: “Existen discusiones y peleas... pero de ahí a inventar las mentiras que se están diciendo, hay una distancia enorme”

Leonardo Valencia enfrenta la denuncia de su expareja, Valeria Pérez, quien lo acusa de maltrato. El volante de Colo Colo admite desencuentros con la madre de sus tres hijos, pero relativiza las acusaciones que lo mantienen distanciado de la mujer mediante una orden de alejamiento emitida por el Juzgado de Familia de San Bernardo y ratificada por el Juzgado de Garantía de la misma comuna.

A través de su cuenta en Instagram, el mediocampista entrega su versión. “En los últimos días he leído en diversas publicaciones, que ha realizado mi ex pareja Valeria empleando sus redes sociales, intentos claros de perjudicar mi imagen -mediante información falsa- ante la opinión pública y los hinchas del fútbol. Me habían contado que ninguna separación es fácil. He comprobado que son momentos muy difíciles para todos. Existen discusiones y peleas. Por supuesto que sí. Negarlo sería absurdo. Pero de ahí a inventar las mentiras que se están diciendo hay una distancia enorme”, enfatiza.

En el mismo sentido, manifiesta su confianza en la acción de la justicia y pide respeto para sus hijos. “Esto me provoca mucha tristeza, pues parece que Valeria ha olvidado los años de feliz convivencia que mantuvimos junto a nuestros hijos, incluso en el extranjero. La justicia de nuestro país, en la que creo firmemente, se está ocupando de desacreditar una a una todas esas mentiras y pido a todos esperar a que en los tribunales se aclare todo antes de emitir un juicio. Por respeto a mi familia y en especial a mis hijos, que son lo más importante en mi vida, prefiero no responder a esas publicaciones, manteniendo esta separación en el ámbito de lo privado”, añade.

Valencia aclara que su declaración obedece a la reacción que ha producido el caso, especialmente entre los hinchas de Colo Colo. “Solo quería manifestar esto por respeto a Colo Colo, mi club; a sus millones de hinchas y a todas aquellas personas que se han sorprendido con estas informaciones. Un abrazo a todos”, concluye.