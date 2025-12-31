Los favoritos siguen en carrera: así quedaron las llaves de octavos de final de la Copa Africana de Naciones

Argelia es uno de los clasificados a octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

El último día del año trajo consigo el cierre de la fase grupal de la Copa Africana de Naciones, que se desarrolla en Marruecos. Pocas sorpresas sucedieron en la primera parte del certamen, toda vez que los favoritos avanzaron a la ronda de eliminación directa.

En el primer turno de este 31 de diciembre, Argelia derrotó 3-1 a Guinea Ecuatorial y se quedó con el grupo E con puntaje ideal (nueve puntos). Zineddine Belaid (19′), Farés Chaibi (25′) e Ibrahim Maza (32′) anotaron para los argelinos, uno de los rivales de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026. El conjunto liderado por Riyad Mahrez acabó líder de la zona E, mientras que Burkina Faso avanzó como segundo. Hoy derrotó 2-0 a Sudán.

Mientras que por el grupo F, Costa de Marfil remontó para superar a Gabón por 3-2, en un partidazo. Con un tanto en los descuentos, anotado por Bazoumana Touré en los 91′, los Elefantes celebraron para terminar en el primer lugar de la zona. A su vez, Camerún batió a Mozambique por 2-1.

Clasificaron a octavos de final los dos primeros de cada grupo, más los cuatro mejores terceros. Siete de los 16 que siguen en carrera representarán a la CAF en la Copa del Mundo. La Senegal de Sadio Mané abrirá los octavos este 3 de enero, enfrentando a Sudán. Por su parte, Túnez chocará ante Malí. El local Marruecos es, quizás, el principal candidato para ser el campeón continental. Los leones del Atlas, que enfrentarán a Brasil en el Mundial, se cruzarán ante Tanzania, uno de los mejores terceros.

Otro de los candidatos a la corona es Egipto. Liderados por Mohamed Salah, los Faraones avanzaron como punteros del grupo B y ahora se citarán ante Benín, otro de los mejores terceros. Una de las llaves más interesantes de octavos será entre Argelia y la República Democrática del Congo. Este elenco, que jugará la repesca intercontinental por un lugar en el Mundial, pasó con los mismos puntos que Senegal (7).

Sudáfrica, que abrirá la Copa del Mundo ante México, chocará ante Camerún, en otro duelo de alto vuelo. La final de la Copa Africana de Naciones será el domingo 18 de enero, en Rabat.

Octavos de final

3 de enero

Senegal vs. Sudán

Malí vs. Túnez

4 de enero

Marruecos vs. Tanzania

Sudáfrica vs Camerún

5 de enero

Egipto vs. Benín

Nigeria vs. Mozambique

6 de enero

Argelia vs. RD Congo

Costa de Marfil vs. Burkina Faso