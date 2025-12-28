SUSCRÍBETE POR $1100
    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido

    En los 37 minutos del duelo ante Guinea Ecuatorial, el portero Monged Alneel cayó repentinamente al suelo, generando alarma entre sus compañeros. Afortunadamente se repuso e, incluso, continuó jugando.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desplomó en pleno partido.

    En la jornada dominical de la Copa Africana de Naciones, la selección de Sudán se sacudió del mal inicio y celebró su primer triunfo en la edición 2025, al vencer por 1-0 a Guinea Ecuatorial, por el grupo E.

    Este resultado mantiene con vida al cuadro sudanés, que ahora definirá su pase a la siguiente ronda en un duelo decisivo ante Burkina Faso, este 31 de diciembre. Eso sí, el equipo vencedor pasó un fuerte susto provocado por su portero Monged Alneel.

    El partido quedó marcado por un momento que generó máxima preocupación. En los 37 minutos, el arquero de Sudán se desplomó repentinamente sobre el césped, generando alarma entre compañeros, rivales e hinchas. El cuerpo médico ingresó de inmediato al campo, ante el temor de una situación de mayor gravedad.

    Tras varios minutos de atención, el golero fue evaluado y, afortunadamente, recibió el visto bueno de los especialistas para continuar en el encuentro. De acuerdo a los primeros reportes, el episodio habría sido provocado por una baja de azúcar. Elneel retomó su lugar en el pórtico y finalizó el partido sin mayores contratiempos. Registró tres atajadas y acertó el 50% de sus pases, según la información de Sofascore.

    ¿Quién es Monged Elneel? Como está mencionado, es el arquero titular de la selección de Sudán y uno de los futbolistas con mayor regularidad en el combinado (apodado como Los Cocodrilos del Nilo) en los últimos años. Este 1º de enero cumplirá 30 años y milita en el club El Merriekh Bentiu, de Sudán del Sur.

    Es importante para las pretensiones de un combinado que no está en la vanguardia continental. En las Clasificatorias al Mundial 2026 fue tercero en su grupo, detrás de Senegal y la República Democrática del Congo. Sudán nunca ha jugado una Copa del Mundo. Sí cuenta con una estrella en la Copa Africana de Naciones, en 1970, cuando fue país sede.

    En el ranking FIFA se ubica 117º, siendo el 31º de la CAF en ese listado.

