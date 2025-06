Los motivos de Gustavo Álvarez y la U para no pedir la suspensión del duelo ante Curicó Unido

Universidad de Chile tiene 11 bajas para el duelo ante Curicó Unido, por los octavos de final de la Copa Chile. Las últimas confirmadas son Matías Sepúlveda y Lucas Assadi, quienes fueron convocados de urgencia a la Roja, luego de las lesiones de Luciano Cabral y Paulo Díaz.

El cuadro laico no tendrá, además de los mencionados, a Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Javier Altamirano y Maximiliano Guerrero; mientras que para los amistosos de la Selección Sub 20, Nicolás Córdova citó a Agustín Arce, Flavio Moya e Ignacio Vásquez.

Por otro lado, Charles Aránguiz fue desafectado de la nómina de Ricardo Gareca, pero su lesión le impide llegar al cotejo ante el cuadro de la Séptima Región.

Sepúlveda es una de las bajas de la U para la Copa Chile. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Pese a la complicación, en La Cisterna optaron por mantener la fecha del duelo, programado para el domingo 8 de junio, justo en la mitad de la jornada FIFA, en la que Chile se mide ante Argentina y Bolivia.

Álvarez mantiene su postura

Gustavo Álvarez quiere jugar. Pese a no contar con gran parte de su plantel, el estratega y el club prefieren mantener la postura que exhibieron cuando no postergaron el duelo ante Deportes Limache, pese a tener un partido clave de Copa Libertadores días después.

En esa ocasión, el estratega expuso sus argumentos. “Creo firmemente en el respeto por los reglamentos. Ahí dice que los partidos se pueden postergar a partir de semifinales (de copas internacionales) y está perfecto. Nos tocó perder, pero no es excusa. No voy a decir que la federación piense en los equipos que juegan torneos internacionales, si me tocó jugar, juego. Es una forma de creer en el plantel. No voy a postergar para tener siempre a los mismos 11”, señaló.

Por otro lado, después de la goleada ante O’Higgins dio a conocer su confianza en la plantilla que tiene y anticipaba las bajas. “Nos pasó recurrentemente, el año pasado también. Siempre digo que no hay que lamentarse de la situación, sino aprovecharla porque son oportunidades, entonces es una oportunidad para el entrenador de mostrar confianza en el plantel”, comentó.

“Nosotros lo que único que tenemos que hacer es conservar la identidad, respetar el estilo, uno tiene que ser lo suficientemente creativo para reemplazar los nombres propios”, añadió en esa oportunidad.