Los motivos que llevaron a la FIFA a quitarle el Mundial Sub 20 a Indonesia y las sanciones que arriesgan

El nuevo mandato de Gianni Infantino en la FIFA comenzó con una crisis. la Copa del Mundo Sub 20 del presente año, pactado para disputarse en Indonesia, deberá buscar un nuevo hogar. Esto, debido a que el ente rector del fútbol mundial decidió quitarle el evento al mencionado país principalmente por diversas disputas y protestas que se originaron en torno a la participación de Israel.

“Tras la reunión de hoy entre el presidente de la FIFA Gianni Infantino y su homólogo en la Asociación de Fútbol de Indonesia (PSSI), Erik Thohir, la FIFA ha decidido retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™ debido a las circunstancias actuales”, fue el comunicado mediante el cual el máximo organismo del balompié informó la decisión.

En la misma línea, la Federación presidida por Infantino mencionó que “el nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, aunque las fechas del torneo permanecen sin cambios por el momento”. Como candidatos, han surgido los nombres de Argentina y Perú, aunque aún no hay nada oficial.

Trofeo de la Copa Mundial Sub 20, previo al encuentro entre Ucrania y Corea del Sur en 2019. (AP Foto/Sergei Grits).

Más allá de conocer en qué nación se llevará a cabo el certamen, llama la atención qué motivos llevaron a la FIFA a tomar una decisión tan drástica como arrebatarle un Mundial Sub 20 a un país como Indonesia. A pesar de que en el comunicado no se incluyen alusiones a algún presunto motivo, las situaciones que han estado ocurriendo en el país asiático recientemente explican esta determinación.

Participación de Israel

La polémica estuvo en gran medida marcada por la negativa de distintas autoridades indonesias a permitir que la selección de Israel participara en el Mundial. Esto se debe principalmente a las diferencias políticas que mantienen ambos países, pues en Indonesia son firmes defensores de la causa palestina en el conflicto que los envuelve con los israelíes.

La primera decisión drástica a raíz de dicho problema fue la cancelación del sorteo de los grupos del evento. A pesar de que en aquella ocasión tampoco se especificó el motivo, la Asociación de Fútbol de Indonesia relacionó la medida con una carta del gobernador de Bali, Wayan Koster, quien pidió expresamente la exclusión del combinado israelí de la Copa Mundial. La isla (Bali) iba a albergar a dicha selección para que realizaran su concentración durante el torneo.

“Las políticas de Israel hacia Palestina son inconsistentes con las políticas de la República de Indonesia”, argumentaba la autoridad en una misiva enviada al Gobierno el 14 de marzo. Alineado con su pensamiento, el gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, también pidió que Israel no participara del evento juvenil.

Manifestantes con la bandera de palestina marchan en Jakarta, Indonesia, pidiendo la exclusión de la selección israelí. (AP Foto/Achmad Ibrahim).

A esto se añade que, hace una semana, una multitud de protestantes se juntaron en Jakarta para manifestarse en contra de la participación de Israel en la Copa. Eso sí, a pesar de todos los esfuerzos descritos por vetar a dicha nación de disputar el torneo, el gobierno se resistió y nunca le prohibió al seleccionado asiático participar del evento.

Y es que, a pesar de los deseos del presidente Joko Widodo junto a su administración por intentar salvar el torneo, el conflicto hizo concluir a la FIFA que el país simplemente no está capacitado para organizar el evento.

Posibles sanciones

Mientras la controversia aún estaba latente, Arya Sinulingga, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación indonesia, mencionó que estaba coordinando una posible solución con los Ministerios de Exteriores; y el de Juventud y Deportes. En este sentido, también señaló que la PSSI podía sufrir graves consecuencias en caso de que les arrebaten la sede del Mundial.

Poco sirvieron sus advertencias tras conocerse la decisión de la FIFA. Así, los esfuerzos de Erik Thohir (presidente de la PSSI), y Sinulingga por “salvar el fútbol indonesio” fueron en vano. Y como el mismo dirigente del Comité Ejecutivo advirtió, arriesgan fuertes sanciones.

Ser congelados por la FIFA; prohibición de participar en actividades relacionadas con el calendario de la FIFA; no tener la chance de ser seleccionados por la FIFA para albergar un evento deportivo (Copa Mundial de 2034, por ejemplo), son parte de los castigos que puede afrontar la Asociación de Fútbol de Indonesia.

Colaboración de la FIFA con el país

Más allá de arrebatarles la opción de organizar el Mundial Sub 20, el organismo presidido por Gianni Infantino fue claro en señalar que seguirán colaborando con Indonesia para ayudarlos a superar un grave incidente ocurrido hace casi seis meses.

“La FIFA desea recalcar que, a pesar de la decisión adoptada, sigue comprometida con ayudar a la PSSI, en colaboración estrecha con el Gobierno del presidente Widodo, a llevar a cabo el proceso de transformación del fútbol nacional tras la tragedia ocurrida en octubre de 2022″, se redacta en el comunicado.

La tragedia ocurrió al término del partido entre Arema FC y Persebaya, cuando los hinchas del primer equipo nombrado ingresaron al campo por la derrota de su club. Foto. Antara Foto/Ari Bowo Sucipto/via REUTERS

Dicho incidente es la Tragedia del Estadio Kanjuruhan. Posterior a un partido, hinchas de un equipo invadieron el campo, atacando policías y jugadores del elenco rival. La policía antidisturbios hizo uso de gases lacrimógenos (lo cual está prohibido por la FIFA), y en cuanto las personas presentes sintieron el efecto, se produjo una estampida humana. Las cifras que se calcularon fueron de al menos 135 muertos y 547 heridos.

El hecho produjo la creación de un grupo de trabajo entre el Gobierno del país y la FIFA, con el objetivo de mejorar las medidas de seguridad en los recintos deportivos. En aquel entonces, la organización del Mundial motivaba aún más los refuerzos en temas de seguridad. Por este motivo, el ente rector del fútbol especificó que la colaboración seguirá adelante a pesar de la decisión.

Aún no hay claridad sobre cuál será la nueva sede de la cita planetaria Sub 20 del presente año. Argentina es el nombre que más suena entre los rumores, aunque también se habló de Perú por su rol como organizador del Mundial Sub 17. El evento se llevará a cabo entre el 20 de mayo y el 11 de junio.