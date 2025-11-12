OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    En San Petersburgo, rusos y peruanos empataron 1-1, en el primero de sus amistosos de la última fecha FIFA del año. El cuadro local, que enfrentará a Chile este sábado, encontró la ventaja tras una grosera falla del portero Pedro Gallese. En el segundo periodo, el meta se redimió y su elenco llegó a la paridad.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Perú le empató a Rusia, en San Petersburgo. Foto: FPF

    La fecha FIFA de noviembre, la última ventana de selecciones en este año, ya está en marcha. Este miércoles, los próximos rivales de Chile se enfrentaron. La Roja, al mando del interino Nicolás Córdova, tendrá dos amistosos en Rusia: primero jugará ante el combinado local, este sábado, y luego va a cruzarse con Perú, el martes 18.

    Abriendo esta especie de triangular con los colistas de las Eliminatorias Sudamericanas, el cuadro de la Federación Rusa igualó 1-1 con la Bicolor, en un encuentro donde el desequilibrio inicial se generó por una grosera falla defensiva de los sudamericanos.

    Cabe hacer el alcance de que la selección euroasiática está castigada por la FIFA y por la UEFA, debido a la guerra con Ucrania, lo que le ha impedido disputar clasificaciones a las Copas del Mundo y la Eurocopa, por ejemplo. Sus clubes tampoco pueden optar a la Champions, Europa League o Conference. Entonces, Rusia tiene que conformarse con jugar amistosos para mantener la actividad.

    El equipo que dirige Valery Karpin, conocido exfutbolista ruso, fue más con poco durante la primera parte. Supo aprovechar un yerro peruano para ponerse en ventaja. En los 18 minutos, Aleksandr Golovin, quizás el más conocido de los futbolistas de la convocatoria local, anotó el 1-0 luego de un insólito blooper del portero Pedro Gallese, quien se equivoca en el control del balón y le regala la opción al rival.

    Desde lo físico, había una superioridad rusa, aunque aquello no se tradujo en más ocasiones de peligro. En la segunda mitad, Gallese, el hombre de mayor experiencia que sigue en la regeneración de la selección incaica, se redimió de su error. El portero fue clave con un par de atajadas para sostener a los suyos.

    En los 62′, el meta del Orlando City de la MLS le tapó un mano a mano a Sergeev, el centrodelantero de los rusos. Más tarde, en los 72′, tuvo otra intervención rechazando un remate ajustado.

    En materia ofensiva, Perú hizo poco. Sin embargo, encontró una ventana abierta, se entrometió y llego a la igualdad. Uno de los cambios que hizo el entrenador interino Manuel Barreto (el mismo que dirigió en el amistoso contra Chile, en La Florida) fue el ingreso de Alex Valera, para la media hora final. Futbolista de Universitario de Deportes, compañero de los nacionales Rodrigo Ureña y Miguel ‘Manotas’ Vargas, anotó el 1-1 en los 82′. Sacó un zurdazo desde fuera del área, que encontró una floja reacción del portero Safonov.

    En definitiva, el encuentro terminó empatado y ahora ambos elencos serán los examinadores de la selección chilena. Primero, los rusos chocarán ante la Roja. Mientras que se reeditará el Clásico del Pacífico, a kilómetros de distancia. Los dos amistosos serán en la ciudad de Sochi.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalRusiaPerúFecha FIFAAmistosos internacionalesRusia vs PerúSelección chilena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal decreta prisión preventiva para médico por presunta defradudación de más de $13 mil millones en licencias médicas

    “Deslumbra y aburre” o “exuberante”: las reseñas enfrentadas de Frankenstein y los elogios a Jacob Elordi

    Recoleta da inicio a trabajos de ordenamiento y retiro de cables en desuso

    A 10 años de los atentados de París, especialista señala que la amenaza yihadista es más joven

    Declaraciones de la premier japonesa sobre Taiwán desatan tormenta diplomática y activan los “lobos guerreros” de China

    No cesa la guerra socialista: Manouchehri exigió la salida de De Rementería de grupo de WhatsApp de la bancada

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    “No puedes sonreír mientras insultan a Carabineros”: la furia de Matthei y Kast con Jara por cántico en cierre de campaña

    3.
    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: revisa los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: revisa los requisitos

    Dónde ver el estreno de la película La Ola en streaming

    Dónde ver el estreno de la película La Ola en streaming

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?
    Chile

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Tribunal decreta prisión preventiva para médico por presunta defradudación de más de $13 mil millones en licencias médicas

    Recoleta da inicio a trabajos de ordenamiento y retiro de cables en desuso

    El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, anuncia que dejará su cargo
    Negocios

    El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, anuncia que dejará su cargo

    TDLC aprobó acuerdo extrajudicial suscrito por la FNE con Municipalidad de San Bernardo y 13 líneas de taxis colectivos

    Corte de Apelaciones rechaza reclamo de Sartor y confirma sanción de la CMF

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen
    Tendencias

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia
    El Deportivo

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    Valladares le raya la cancha a Esteban Pavez y ‘achica’ el sueño del nuevo estadio de Colo Colo

    “Nos olvidamos de formar”: el nuevo golpe al modelo Córdova-Miranda tras la eliminación de la Roja del Mundial Sub 17

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    “Deslumbra y aburre” o “exuberante”: las reseñas enfrentadas de Frankenstein y los elogios a Jacob Elordi
    Cultura y entretención

    “Deslumbra y aburre” o “exuberante”: las reseñas enfrentadas de Frankenstein y los elogios a Jacob Elordi

    Dua Lipa ensaya El Duelo de La Ley para su show de este miércoles en el Estadio Nacional

    Presentación de “Cuentos mínimos”: Narrativas de la condición humana por el compositor y académico Gabriel Matthey Correa

    A 10 años de los atentados de París, especialista señala que la amenaza yihadista es más joven
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París, especialista señala que la amenaza yihadista es más joven

    Declaraciones de la premier japonesa sobre Taiwán desatan tormenta diplomática y activan los “lobos guerreros” de China

    Efectos de la operación policial de Río de Janeiro: debate sobre la seguridad pública frena ascenso de Lula en las encuestas

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte