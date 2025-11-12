Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

La fecha FIFA de noviembre, la última ventana de selecciones en este año, ya está en marcha. Este miércoles, los próximos rivales de Chile se enfrentaron. La Roja, al mando del interino Nicolás Córdova, tendrá dos amistosos en Rusia: primero jugará ante el combinado local, este sábado, y luego va a cruzarse con Perú, el martes 18.

Abriendo esta especie de triangular con los colistas de las Eliminatorias Sudamericanas, el cuadro de la Federación Rusa igualó 1-1 con la Bicolor, en un encuentro donde el desequilibrio inicial se generó por una grosera falla defensiva de los sudamericanos.

Cabe hacer el alcance de que la selección euroasiática está castigada por la FIFA y por la UEFA, debido a la guerra con Ucrania, lo que le ha impedido disputar clasificaciones a las Copas del Mundo y la Eurocopa, por ejemplo. Sus clubes tampoco pueden optar a la Champions, Europa League o Conference. Entonces, Rusia tiene que conformarse con jugar amistosos para mantener la actividad.

El equipo que dirige Valery Karpin, conocido exfutbolista ruso, fue más con poco durante la primera parte. Supo aprovechar un yerro peruano para ponerse en ventaja. En los 18 minutos, Aleksandr Golovin, quizás el más conocido de los futbolistas de la convocatoria local, anotó el 1-0 luego de un insólito blooper del portero Pedro Gallese, quien se equivoca en el control del balón y le regala la opción al rival.

Golovin scores for Russia pic.twitter.com/a5Ktio0diN — CSKA Moscow Central (@CSKACentral) November 12, 2025

Desde lo físico, había una superioridad rusa, aunque aquello no se tradujo en más ocasiones de peligro. En la segunda mitad, Gallese, el hombre de mayor experiencia que sigue en la regeneración de la selección incaica, se redimió de su error. El portero fue clave con un par de atajadas para sostener a los suyos.

En los 62′, el meta del Orlando City de la MLS le tapó un mano a mano a Sergeev, el centrodelantero de los rusos. Más tarde, en los 72′, tuvo otra intervención rechazando un remate ajustado.

En materia ofensiva, Perú hizo poco. Sin embargo, encontró una ventana abierta, se entrometió y llego a la igualdad. Uno de los cambios que hizo el entrenador interino Manuel Barreto (el mismo que dirigió en el amistoso contra Chile, en La Florida) fue el ingreso de Alex Valera, para la media hora final. Futbolista de Universitario de Deportes, compañero de los nacionales Rodrigo Ureña y Miguel ‘Manotas’ Vargas, anotó el 1-1 en los 82′. Sacó un zurdazo desde fuera del área, que encontró una floja reacción del portero Safonov.

El GOLAZO de ALEX VALERA con PERÚ a RUSIA 🧨🇵🇪pic.twitter.com/E3FX49m8FM — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 12, 2025

En definitiva, el encuentro terminó empatado y ahora ambos elencos serán los examinadores de la selección chilena. Primero, los rusos chocarán ante la Roja. Mientras que se reeditará el Clásico del Pacífico, a kilómetros de distancia. Los dos amistosos serán en la ciudad de Sochi.