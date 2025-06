Los secretos de la rutina de Novak Djokovic para mantenerse en la élite en la antesala de Wimbledon

Novak Djokovic (6°) se prepara para buscar su vigesimoquinto título de Grand Slam. El serbio ya está entrenando en el All England, de cara a Wimbledon. De hecho, el tenista de 38 años tuvo una práctica junto a Carlos Alcaraz (2°). En los últimos dos años se enfrentaron en la final y se impuso el español.

Nole, el único del Big Three que sigue vigente en el circuito, busca dejar atrás esa mala racha y alcanzar su octavo título del grande británico. Ya ha sentenciado que sus intenciones son extender su carrera hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Para eso aún faltan tres años.

“Lo único que tengo en mente ahora mismo, lo único que me motiva, son los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles y representar a mi país. Y sí, los torneos del Grand Slam...”, reconoció en entrevista con el canal Neuspjehprvaka.

En la antesala de Wimbledon también se le ha visto participar de actividades más recreativas. Por ejemplo, junto a Aryna Sabalenka, participaron de un reto de botar una botella a cambio de 100 dólares. “Necesitamos un poco de motivación extra”, comenzó diciendo Nole, quien fue el que logró imponerse en el desafío.

Djokovic y Sabalenka se juegan 100 dólares a ver quién es el primero que golpea la lata.



Pasó esto 👉🏻 pic.twitter.com/DMMogpyM1M — José Morón (@jmgmoron) June 25, 2025

El secreto de Nole

El serbio busca mantenerse vigente. De hecho, en diálogo con la revista CQ, entregó algunos detalles de los hábitos que lo ubican en la élite. “En el mismo momento en que me despierto, dedico siempre una oración. Siempre es una expresión de gratitud, en primer lugar, por estar vivo, por tener la oportunidad de vivir un día más”, comentó.

Djokovic explicó los secretos de su rutina. Edgar Su

Claro que, más allá de los espiritual, el tenista tiene algunos tips en su alimentación. Por ejemplo, en las mañanas bebe un vaso de agua tibia, limón y sal. “Es mi fórmula de hidratación para reponer los electrolitos y minerales al completo y ponerme en marcha”, explica.

También consume batidos de frutas. “Me encantan los dátiles, podría pasarme el día comiendo dátiles. Incluso espirulina azul, que no sabe muy bien, es asquerosa, pero está disimulada en el batido”, contó el balcánico. En esa línea, Djokovic evita el consumo de café, lo reemplaza por té verde.

Por otro lado, explicó que su actividad física no solo se limita a sus entrenamientos de tenis. “Suelo ir a practicar, pero caso de que no tenga que ir a jugar o no tenga la obligación de entrenar, me gusta estar activo y salir al aire libre. Me parece muy beneficioso para mi bienestar”, explicó.

“Me gusta practicar otros deportes como el fútbol y el básquetbol, el pádel o tenis de mesa”, añadió.

Finalmente, el serbio explicó como finaliza sus días. “Una vez he terminado con la parte activa del día, llega la hora de relajarse. Posiblemente me meto en la sauna o me doy un baño de hielo antes de desconectar del todo”, dijo.