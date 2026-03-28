Luciendo el título y las medallas: Senegal ignora la sanción de la CAF y le enrostra la Copa Africana a Marruecos

Pese a la sanción de la CAF, la Selección de Senegal le enrostró la Copa Africana de Naciones a Marruecos. Foto: Equipe du Senegal/X.

La Selección de Senegal se convirtió en el protagonista de la fecha FIFA. Pese a que las miradas siempre suelen posarse sobre las potencias que aspiran a ganar el Mundial, el equipo africano saltó a la palestra luego de realizar una importante manifestación tras la polémica sanción de la CAF, que resolvió quitarles el título de la Copa Africana de Naciones para dárselo a Marruecos.

En la antesala del partido amistoso contra Perú, que se disputa en el Stade de France, los jugadores del cuadro de los ‘Leones de Teranga’ irrumpieron en la cancha luciendo el trofeo y portando las medallas de campeón. Un potente gesto que no dejó indiferente a nadie.

Una vez ubicados en el centro del terreno de juego, el capitán Kalidou Koulibaly, junto al resto de sus compañeros, posaron para las fotografías y llevaron a cabo un acalorado festejo, enrostrándole la celebración a Marruecos y al mismo organismo rector del fútbol africano.

La iniciativa no tardó en generar la aprobación total de la fanaticada senegalesa, que llegó en masa a apoyar a su selección en el principal reducto de la capital francesa. Asimismo, la eufórica conmemoración tampoco demoró en dar la vuelta al mundo.

⚠️🇸🇳 Los futbolistas de Senegal salieron al Stade de France MOSTRANDO LA COPA ÁFRICA que ganaron y les sacó la CAF.



Increíble momento en Francia. 😅pic.twitter.com/bBPcizfr8F — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 28, 2026

La batalla en el escritorio

En medio de estas provocaciones, cabe remarcar que existe una fuerte disputa legal entre ambos combinados. Pese a que la CAF declaró a los magrebíes como los polémicos campeones, la Federación Senegalesa de Fútbol no baja los brazos y apunta a una resolución en el TAS.

Para ello, ya presentaron un reclamo formal. “Registrado por el TAS el 25 de marzo de 2026, el recurso de la FSF tiene por objeto anular la decisión de la CAF y declarar a la FSF (Senegal) ganadora de la AFCON. También solicita la suspensión inmediata del plazo para presentar el escrito de recurso hasta que se notifique la decisión de la CAF con todos los fundamentos. La decisión de la CAF dictada el 17 de marzo de 2026 era meramente operativa”, explican en el comunidado.

Luego se establecen los plazos. “A continuación, se establecerá un calendario procesal. De conformidad con las normas procesales del TAS, el apelante dispone de 20 días para presentar un escrito de apelación con argumentos jurídicos, y los demandados disponen a continuación de otros 20 días para presentar una contestación que contenga un escrito de defensa. En esta fase inicial del procedimiento y teniendo en cuenta la solicitud de la FSF de suspender los plazos, no es posible prever un calendario procesal ni indicar cuándo se celebrará una vista”, detalla el escrito.