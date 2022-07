Luis Suárez descarta River Plate tras la eliminación de la Libertadores: “Ahora se cae esa posibilidad”

Luis Suárez deberá seguir buscando un equipo en el que desarrollar su carrera. Una de las principales opciones que manejaba tras quedar libre tras su salida del Atlético de Madrid era River Plate.

Sin embargo, este panorama cambió después de este miércoles. La principal razón fue la eliminación de los Millonarios de la Copa Libertadores frente a Vélez Sarsfield, en un partido donde las críticas apuntaron a Roberto Tobar, después de que anulara un gol a los albirrojos tras ser llamado por el VAR.

Así lo confirmó el propio uruguayo en diálogo con Ovación. “Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa”, señaló.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, complementó el artillero.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteas. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, cerró el jugador.

Suárez tiene la idea de seguir disputando partidos en ligas competitivas con el fin de seguir afinando su juego de cara al Mundial de Qatar 2022 que se disputará en algunos meses más y así evitar correr el riesgo de ser relegado por otro compatriota.

Este ha sido uno de los frenos que ha impedido que parta por ahora a la Major League Soccer de Estados Unidos, una opción que comenzaría a considerar una vez termine la Copa del Mundo.