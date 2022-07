“La banda de referís se vio increíblemente interesada en adivinar una hormiga en el Amazonas”: la prensa argentina carga contra Roberto Tobar tras la eliminación de River Plate

Roberto Tobar sumó una nueva polémica después de que anulara un gol de Matías Suárez en la revancha del choque entre River Plate y Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores. En el minuto 78, el atacante lograba convertir y dejar el marcador global igualado 1-1. Sin embargo, tras ser llamado por el VAR, determinó anularlo por una mano.

Sobre esta acción, Olé sostiene que la clasificación de Vélez Sarsfield a los cuartos de final de la Copa Libertadores “terminó completamente eclipsada por el inédito fallo de Roberto Tobar a instancias del VAR a cargo del brasileño Rafael Traci e, insólitamente, del segundo asistente Claudio Ríos”.

“Si el espíritu de la tecnología en este deporte era ayudar a los árbitros a encontrar elefantes en un ascensor, este miércoles la banda de referís se vio increíblemente interesada en adivinar una hormiga en el Amazonas”, continuaron.

Además, indican que la decisión de Tobar terminó por frenar un eventual repunte de los locales para dar vuelta la serie. “La decisión de anularla (la jugada del gol) condenó a River: ya no daban ganas no sólo de ver fútbol, ese deporte que alguna vez fue maravilloso, sino que no daban ganas de seguir intentando de la impotencia”.

Y para continuar con el análisis del partido, indicaron que “habrá entonces que dividir el mano a mano de octavos, si es que eso fuera posible, entre la acción decisiva y disparatada de los humanos a cargo de impartir justicia en el campo y lo que se vio antes en Núñez y en el Amalfitani”.

Por último indican que River seguirá compitiendo “cuando baje la bronca de una eliminación que quedó manchada para siempre por Tobar, o en este caso Tovar”.

A su vez, TYC Sports consignó que “la polémica se instaló en Núñez. Matías Suárez de cabeza había inflado la red, pero el VAR intervino y lo anuló, ya que consideró que el delantero cordobés tocó la pelota con la mano tras su testazo”.

También destacaron la otra jugada que generó discusiones que involucró a Diego Godín. “El zaguero uruguayo rechazó de cabeza, en su saltó impactó en el rostro de Lucas Beltrán, pero Tobar revisó y decidió que el juego continué ante los efervescentes reclamos de todo River”.

La Nación, en tanto, escribió que “Matías Suárez, de cabeza, en el segundo palo, establecía el 1 a 0 para el Millonario, pero luego del festejo de los jugadores y de todo el estadio, Tobar se dirigió al VAR a revisar la jugada. El chileno, luego de observarla muchas veces, decidió no cobrar el tanto para el equipo local”.