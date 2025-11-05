OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

María Jesús Lara hace historia al sumar su tercer oro en Santiago 2025

La paratleta de Cauquenes se impuso la mañana de este miércoles en los 400 metros planos de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, obteniendo una medalla dorada que se suma a las ya alcanzadas en los 100 y 200 metros planos.

Por 
El Deportivo
María Jesús Lara se convirtió en la reina del para atletismo en el Mario Recordón. Santiago 2025

La joven para atleta cauquenina María Jesús Lara ha igualado una marca histórica en los Juegos Panamericanos Juveniles Chile 2025 al sumar tres medallas de oro individuales, correspondientes a las categorías T47.

La deportista de 16 años tenía antecedentes bastante promisorios, porque hace un mes compitió en el Mundial de Para Atletismo en India, entre el 27 de septiembre y 5 de octubre pasado. En el país más poblado del planeta hizo historia no sólo por ser la deportista más joven de la cita ecuménica, corriendo con apenas 16 años cumplidos en la previa a su debut en el evento, sino que también por su capacidad en la pista.

Además, llegó a Santiago 2025 como récord nacional en el hectómetro en 200 metros Sub 17 y Sub 20, por lo que las expectativas eran bastante altas, lo que quedó demostrado con los resultados conseguidos en la cita.

La representante del Team ParaChile con más primeros lugares alcanzó la vara establecida por la nadadora Kiara Godoy, quien también venció en tres pruebas durante los Juegos Paralímpicos Juveniles Sao Paulo 2017, cuando se impuso en 100 metros mariposa y en 100 y 50 metros libres.

En esta ocasión, Lara, de 16 años, venció en 100, 200 y 400 metros planos. Este último éxito lo obtuvo durante la mañana de hoy, miércoles, en la pista atlética Mario Recordón, del Parque Estadio Nacional.

“Me siento muy feliz, de verdad. Trabajo muy duro para esto”, manifestó sobre su notable actuación. “Desde chica, desde que empecé aquí, desde que supe que existían los Juegos Parapanamericanos Juveniles, quería ser campeona parapanamericana. Lo logré con esfuerzos, con muchos sacrificios”, comentó acerca de sus motivaciones para ser una paradeportista de élite.

“Desde un principio mi entrenador, Cristián Colombi, ha sido un pilar fundamental para mi desarrollo”, dijo como reconocimiento a su entrenador, de destacada trayectoria en la formación de atletas.

“Antes de la competencia de hoy me sentía muy ansiosa, porque quería acercarme a la marca que tenía en la etapa previa a una lesión que sufrí. No sé si lo logré (igualar o superar su marca), pero espero que sí”, fue su resumen para la prueba

Respecto de los 200 metros, su prueba favorita. Al respecto “siento que hice una muy buena carrera. Me gusta tomar la curva, pero por la lesión que tenía en el pie no podía apoyar vertical en la salida de taco en curva. En el Mundial lo practiqué mucho, con muchas repeticiones, y ahora me salió bien”.

Sobre el futuro, mostró mucha ilusión de poder ser parte por primera vez de la máxima cita paradeportiva del planeta: “Nos vemos en Los Ángeles 2028”, expresó aludiendo a los próximos Juegos Paralímpicos que se desarrollarán en la ciudad californiana.

