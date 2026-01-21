Universidad Católica venció este martes por 4-2 a Huachipato, en la primera semifinal de la nueva Supercopa. El conjunto de la franja estuvo debajo del marcador en buena parte del encuentro, pero consiguió darlo vuelta sobre el final del partido.

Gracias a los dos goles de Fernando Zampedri (56’ y 90′), además de los tantos de Clemente Montes (74′) y el estreno goleador en los descuentos de Justo Giani (90+6′), los cruzados lograron el paso a la final.

“El equipo, con mucho orden y actitud, empezó a encontrarse un poco mejor, terminamos bien las jugadas y somos claros en la organización. Sabemos que arriba tenemos a un animal del gol, debemos tratar de llevarle la pelota de la mejor manera posible y se encargará de marcar la diferencia“, declaró Daniel Garnero, entrenador de la UC una vez finalizado el encuentro.

Con su paso a la final y el debut de sus cinco refuerzos, los de Garnero están a la espera de conocer quién será su rival en la final, si Coquimbo Unido o Deportes Limache, equipos que se enfrentan esta tarde a las 19 horas, en la otra semifinal. A pesar de aún no conocerse al otro finalista, los hinchas cruzados ya agotaron sus respectivas entradas para el encuentro del próximo domingo.

¿Más entradas? Hinchas cruzados agotan localidades de la UC para la final de la Supercopa y ANFP evalúa aumento de aforo

Los fanáticos cruzados alentaron a su equipo en el duelo ante Huachipato. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Apena terminó de la semifinal del minitorneo, los seguidores de la UC compraron todas las entradas destinadas para seguidores del club para la final del domingo. Así lo hicieron notar en redes sociales diversos medios partidarios de la institución.

Entradas de la UC agotadas para la final de la supercopa. Igualmente denle a F5, a veces se liberan algunas. #LosCruzados pic.twitter.com/tH3xIG3um1 — Pasión cruzada (@_pasion_cruzada) January 21, 2026

Por el momento, las únicas entradas que van quedando son para el club gandor del duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Limache de esta tarde.

Aumento de aforo para la final de la Supercopa

Debido a la alta expectación que generó la final del minitorneo, la organización decidió liberar más entradas para que el estadio Sausalito reciba más público en la primera final del fútbol nacional del 2026.

Para este miércoles se programó una reunión para efectuar el aumento del aforo. Rige un criterio: la distribución de los tickets para el encuentro deben seguir siendo equitativos para los seguidores de ambos finalistas.

El mismo día del choque se liberará el remanente de boletos que no haya sido adquirido.