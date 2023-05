Mauricio Pellegrino reconoce el interés de un club de Europa para ficharlo: “Contactaron a mi agente”

Los ecos del Clásico Universitario aún resuenan en el Centro Deportivo Azul. Los graves incidentes protagonizados por un grupo de personas identificadas con la U, no sólo le impidieron a los laicos quedar como punteros exclusivos del Campeonato Nacional, sino también le quitarán la posibilidad de jugar con su público en sus próximos encuentros.

O al menos eso es lo que se espera de la resolución que debe tomar el Tribunal de Disciplina de la ANFP, este martes, y donde la entidad universitaria podría ser castigada a jugar hasta cinco partidos a puertas cerradas.

“Sean tres, cuatro o dos, a nosotros no nos gusta jugar sin nuestra gente. Hay muchas personas que merecen ver a la U. Porque si la gente nos acompañó cuando las cosas no van bien, ojalá pueda llegar el momento dónde todos puedan ir al estadio con la garantía de la seguridad”, asegura el adiestrador del Romántico Viajero: Mauricio Pellegrino.

Y luego le hace un fuerte llamado a Azul Azul para que más allá de la sentencia que emane de Quilín, se realice todo lo que esté en las manos de la concesionaria para frenar la violencia. “Las sanciones no son tan importantes como las medidas que vamos a tomar para poder solucionar el tema. En eso hay que concentrarse e invertir tiempo”. enfatiza el adiestrador argentino.

Eso sí, el transandino reconoce que no tiene la fórmula para sacar a los delincuentes del recinto deportivo, más “siempre pienso que las cosas van a ir bien y este es un espectáculo muy lindo que debemos cuidar entre todos. Los que quieren hacer las cosas bien son la mayoría y a veces no se debe poner en duda todo el proceso por algunas personas. Ojalá podamos entre todos cuidar este deporte”.

Su futuro en la U

Muchos clubes miran el trabajo que está haciendo el estratega en los estudiantiles y se dice que ya ha recibido ofertas desde el extranjero. Pero si bien reconoce el interés, Pellegrino contesta que “nosotros vivimos al día, porque esta carrera es muy difícil, pues dependemos del resultado. He aprendido a centrarme en el día de hoy, concentrarme dónde estoy y en este momento es difícil poder valorar algo que no fue o lo que venga este futuro por lo incierto de esta carrera”. “Conmigo no hablaron, pero mi agente me comentó que lo habían contactado. Me lo dijo después que ellos habían contratado a otro entrenador”, aseguró.

No obstante, el DT ya se prepara para el mercado de invierno y lo ha conversado con la gerencia técnica de la sociedad anónima. “Hemos pensado en el próximo libro de pases, tenemos varias interrogantes con algunas posiciones y habrá que ver que posibilidades nos da el mercado. Nuestra ilusión siempre es mejorar el equipo a todos los niveles y cada libro de pases que se abre es una oportunidad para hacerlo”, detalla.

Por último, este miércoles, los azules visitan a Coquimbo (18 horas), en un duelo clave por la cima de la Tabla de Posiciones. “Es un equipo difícil, porque entre sus virtudes tiene que no necesita dominar el partido para crear peligro. Es muy directo y rápido para atacar. Siempre es un equipo que tiene mucho empuje y en balón parado tienen gente muy competente, es un equipo que lo hace muy bien y por algo llevan hartos puntos”.