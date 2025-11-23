Max Verstappen se corona en Las Vegas y enciende la Fórmula 1 tras la descalificación de los McLaren

La Fórmula 1 alcanzó su clímax en Estados Unidos. Max Verstappen se consagró en el Gran Premio de Las Vegas, mientras que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados, coronando una jornada de ensueño para el neerlandés. El Mundial quedó abierto.

El tetracampeón se impuso en tras completar las 50 vueltas en el Circuito del Strip de la ciudad de Nevada en un tiempo de 1:21:08.429. Nuevamente, todo se alineó para el nacido en Hasselt, que sigue recortando distancia en la pelea por el título.

Verstappen tuvo un aplastante triunfo, liderando de principio a fin. En tanto, la escudería papaya fue descalificada posterior a la carrera luego de que la FIA detectara irregularidades en ambos monoplazas. Norris había obtenido el segundo lugar y casi dejaba sellado su coronación en el Mundial, mientras que Piastri había sido cuarto.

Una descalificación que enciende la F1

Norris largó desde la pole, pero perdió la posición con Verstappen en la primera curva. De ahí en adelante, todo fue para el neerlandés. De hecho, el británico también cedió su puesto ante George Russell (Mercedes), aunque logró superarlo cerca de la mitad de la carrera.

El resultado no hacía más que erigir al piloto de la escudería papaya. No obstante, McLaren terminó sufriendo por su descalificación: “Se ha revisado el desgaste de los patines de los coches 81 y 04″, señaló el ente rector de la máxima categoría de automovilismo del mundo.

El patín se midió en ambos coches según la documentación de legalidad del equipo, presentada de acuerdo con el TD039 M, punto 1.2 b) i). “El espesor medido fue inferior a 9 mm en ambos coches, el mínimo requerido por el Artículo 3.5.9 e) del Reglamento Técnico. Someto este asunto a la consideración de los comisarios”, informó la FIA.

Tanto Norris como Piastri fueron llamados por los comisarios, donde también acudió un representante de McLaren. La sanción terminó siendo la descalificación de ambos monoplazas, algo que se dio a conocer cuatro horas después de la carrera. ¿La razón? El grosor del conjunto de la tabla estaba por debajo del grosor permitido. En resumen, una infracción al reglamento técnico a pesar de que “no fue intencional y no hubo intento deliberado de eludir las regulaciones”.

Con la descalificación de los McLaren, Russell y Kimi Antonelli cerraron el podio. Pese al tropiezo, Norris sigue firme en la cima del campeonato. El británico tiene al primera opción para consagrarse en la Fórmula 1, con 390 unidades, solo 24 más que Piastri y Vestappen, que quedaron igualados con 366, a falta de 58 puntos por disputar.

“Tenemos que seguir trabajando duro si queremos vencerle en alguna de las dos carreras que quedan de Mundial”, aseguró Norris tras la competencia.

Aún queda por correr el Gran Premio de Qatar, que incluirá un sprint, y Abu Dabi. La F1 continuará el próximo fin de semana, en el Circuito Internacional de Losail. El domingo 27 de noviembre se disputará la carrera.