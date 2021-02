Máximo artillero histórico de Monaco: “Maripán ha sido un gran aporte”

Delio Onnis (72) es una parte importante de la historia de la liga francesa. Con sus 299 goles, es el máximo artillero histórico de la competencia y, así también, se convirtió en el jugador que más goles convirtió en el Monaco (223). Es al fútbol francés lo que Esteban Paredes al chileno. Una voz más que autorizada para analizar para El Deportivo el fútbol que tiene brillando al central Maripán. “El campeonato no es nada extraordinario”, advierte.

-¿Cómo está usted?

Acá en Mónaco, encerrado como todo el mundo. En Francia todos se encierran a las seis de la niche. Y acá en el Principado, que está pegado a Francia, a las siete. Están vacunando, pero muy de a poco.

-Usted es el goleador de la liga francesa con 299 goles…

Eso dicen. No sé cuánto va a durar, pero sí…. Si este chico, Kylian Mbappé, se quedá acá, en la Ligue 1, olvídate del récord... Me pasa de largo. Lo conozco, jugó acá en el Monaco y hablamos un par de veces.

-Usted también fue scout de Monaco…

Sí, es cierto. Hace algunos años atrás. Yo fui quien recomendó a jugadores como David Trezeguet y Marcelo Gallardo. Ambos triunfaron acá en el cuadro monegasco. Ahora ya no trabajo más, pero sigo pendiente del equipo.

-¿Y qué le parece Gallardo como entrenador?

Desde que empezó ganó todo con River Plate. Me parece muy bueno, pero lo voy a matar a este hijo de puta... Porque yo soy hincha de Boca. Gallardo lo sabe, porque nos conocemos muy bien. Nos veíamos seguido por acá en Mónaco.

-¿Y le gusta este Monaco 2021?

Me gusta que al Monaco le vaya lo mejor posible. Pero es medio raro este campeonato. No se juega bien para nada. Bastante mal. Estoy hablando de los primeros lugares, del mismo Monaco, del Lille, de Paris Saint-Germain… Acá todos hacen una alharaca porque PSG le hizo cuatro a Barcelona, pero el equipo español en este momento es un cuadro de segunda categoría en Europa ¡Por favor!... Cada cual ve a su manera el fútbol.

-Pero celebró el reciente triunfo 2-0 de Monaco sobre PSG…

Claro que me gustó… Pero lo que pasa es que el PSG es un desastre. Todos los partidos del campeonato los empata, pierde o los gana de a uno. Y este Monaco, tampoco es nada del otro mundo. Juegan como pueden y nada más. Y no estoy exagerando, es que yo soy muy exigente. Por ejemplo, el otro día jugaron Ajax y Lille, que es el puntero acá… Terminaron 2-1 ganando los holandeses, pero debieron haber hecho cinco por lo menos. El equipo francés juega muy bien a nivel internacional, pero el campeonato no es nada extraordinario.

-¿Y qué opina del chileno Maripán?

Es un gran jugador, muy importante. Tiene una gran presente y mejor futuro. Ha sido un gran aporte para el equipo y lleva cinco goles. Para un defensor central eso es muy atípico. Acá la gente del club lo tienen por un jugador muy serio, aplicado, profesional y con un futuro bárbaro.

-¿Qué virtudes destacaría de su juego?

Tiene una buena condición. Sale bien desde atrás, anda bien por arriba, ofensiva y defensivamente. Acá los comentarios por Maripán son excelentes.

-¿El chileno puede entrar en la historia del club?

Tanto no me quiero adelantar. Es prematuro decirlo. Este equipo ha tenido muchas figuras, pero el chico tiene toda la predisposición para triunfar en Monaco.

-Pese a ser un goleador, usted nunca jugó un partido internacional por una selección…

Es cierto. Yo nací en Italia. A los tres años me fui a Argentina, pero nunca me nacionalicé. Acá en Francia jugué 15 años y tampoco adquirí la nacionalidad… Nunca jugué por la selección de Italia. Es que en esa época había monstruos en mi puesto como Roberto Boninsegna, Gigi Riva y otros más.

-Pero usted hizo casi 300 goles en Francia, incluso en tiempos en que jugaba Michel Platini…

Hice muchos más en mi carrera, 461 para ser más exactos… Y Platini no tuvo suerte de superarme nunca en la tabla de artilleros. Después el propio Platini lo dice en su biografía. Le preguntan, “nunca fuiste goleador en Francia”… Y él contesta, “que querés si están esos dos monstruos”… Claro, porque durante 10 años, nos repartimos los títulos de goleo con Carlos Bianchi, cinco para cada uno. Platini nunca. Nos reímos de eso, yo lo conozco, son cosas de la vida. Pero él fue un gran jugador, está justo detrás de Maradona o Pelé.

-¿Le hubiera gustado jugar por su selección?

Claro que quedé con esa espina clavada. Me hubiera gustado. En ese tiempo yo era joven y no pensaba nacionalizarme en ningún país. En Italia tenían muy buenos delanteros.

-¿Cuáles eran sus condiciones como jugador?

Yo era un goleador a la antigua, como Trezeguet. Era bueno en los últimos treinta metros. Sin ser nada del otro mundo, tenía mucho olfato, por lo que dicen… Y lo dicen los números. Pero lo más lindo es mi rendimiento de más de 20 goles por año durante una década.

-Pero antes la Ligue 1 no tenía el nivel que ha mostrado en los últimos años…

Cuando yo llegué yo, no. Después de a poco mejoraron. Desde hace unos años, el fútbol francés es uno de los mejores del mundo, a nivel de selección, no así la liga. Es como en Argentina, los partidos de su liga son horribles y el seleccionado también. Sin embargo, todos los años salen jugadores argentinos muy buenos. Uno no se lo explica.

-¿Está de acuerdo con que los millonarios compren los clubes franceses?

Sinceramente, me da lo mismo. Si traen buenos jugadores, el campeonato mejora. Da lo mismo que inviertan tanto dinero.

-¿Qué opinión tiene de Marcelo Bielsa, quien dirigió Marsella y después Lille, sin mucha suerte?

Los detalles de esa última incursión en Lille no los conozco. Pero para mí Marcelo Bielsa es el mejor técnico del mundo. No me vengan a decir que nunca ganó nada. Claro, porque nunca estuvo en equipos con gran mayor poder adquisitivo. Me gusta la manera en que hace jugar a sus equipos. Y eso que no lo conozco en persona.

-¿Y qué sabe de la selección chilena?

Hace unos cinco años, sí estaba muy interesado porque lo veía jugar muy bien a Chile. Había un par de jugadores -Arturo Vidal, Alexis Sánchez y compañía- estaban en su mejor momento. Pero el equipo jugaba bien, como equipo. El tema es que en la vida necesitas un recambio y no sé si ahora Chile está tan bien.

-¿Es cierto que Mónaco es uno de los lugares más caros del planeta?

Es muy caro para vivir, pero uno después se acostumbra. Conoces lugares donde no gastar mucho dinero. Depende del ritmo de vida que lleves. Si quieres salir a restaurantes todas las noches, te saldrá carísimo. Al contrario, si vas al mercado y te haces de comer en tu casa.

-¿Pero las viviendas son muy caras?

Es cierto, pero compensas con otras cosas. Acá los extranjeros no pagamos impuestos, sólo los pagan los franceses. Los impuestos en Francia pueden pasar el 50% de tus ingresos. Pero la seguridad que tienes acá no la tiene ningún país del mundo. Este es un país muy chiquito, está lleno de policías.

-¿Cuánto se puede gastar en una cena, por ejemplo?

Puede pagar 150 ó 200 euros por persona (entre 130 y 170 mil pesos chilenos). Pero también hay otros donde pagas 30 euros (cerca de 25 mil).

-¿Los jugadores del club viven en el Principado?

Si un jugador extranjero milita en Monaco, está obligado a vivir acá para no pagar impuestos. Si vos vas a vivir a Francia, que es limítrofe, y eres extranjero, tienes que pagar los impuestos en Mónaco. Así debe de ser el caso del chileno Guillermo Maripán. Tiene que vivir en Mónaco para no pagar impuestos. Tal vez le pueda salir más caro el departamento, pero lo compensa con los impuestos. Hoy en día no se gana el dinero que ganaba yo, ahora ganan plata de verdad.