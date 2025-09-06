“Me hubiera encantado verlo jugar”: hija de Salvador Cabañas recuerda a su padre tras clasificación de Paraguay al Mundial

El jueves se generó una fiesta en Paraguay. Después de empatar contra Ecuador la selección albirroja consiguió meterse en el Mundial de 2026 poniendo fin a una racha de 16 años fuera de la Copa.

Por lo mismo miles de fanáticos se tomaron las calles de las distintas ciudades para celebrar el logro deportivo. Ante aquello diversos medios acudieron a buscar reacciones por lo sucedido, surgiendo entre la gente la figura de Mía Cabañas, hija de la figura paraguaya Salvador Cabañas.

Vestida con la camiseta de la selección, recordó a su padre. “Me hubiera gustado verlo jugar, sería muy lindo, igual estamos felices”, declaró emocionada en diálogo con Tigo Sports.

Por cierto, Cabañas tuvo un rol fundamental en la que hasta el jueves era la última clasificación de Paraguay a un Mundial. Su último gol con la camiseta de la selección fue en octubre de 2009 en la victoria por 2-1 contra Venezuela, resultado que selló el paso a la Copa de Sudáfrica 2010.

¿Qué pasó con Salvador Cabañas?

Salvador Cabañas debió dejar anticipadamente el fútbol debido a una delicada situación. El delantero, uno de los más importantes de la selección paraguaya, fue atacado con un disparo en la cabeza tras una discusión en un bar en enero de 2010.

El autor fue José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, quien pertenecía a una de las organizaciones criminales de México en ese entonces.

Después del atentado, Cabañas intentó regresar al fútbol en 2012, pero su carrera profesional no pudo continuar.

Tras alejare del balompié encontró nuevas formas de contribuir, incluyendo la gestión de negocios familiares y la realización de conferencias motivacionales y otra serie de emprendimientos.

En diversas entrevistas, el exfutbolista ha dicho que no tiene resentimientos con su agresor y que ha encontrado “paz emocional”, perdonándolo y agradeciendo por la nueva oportunidad de vida que le fue dada.