Con Pulgar en la oncena ideal: Arrascaeta arrasa con Messi y se anota como el nuevo Rey de América

Lionel Messi no podrá decir que lo ganó todo. El transandino pretendía sumar una de las pocas coronas individuales que le faltaban a los ocho Balones de Oro y los tres premios The Best, entre otras distinciones, que suma en su carrera. Esta vez, sin embargo, con la camiseta del Inter Miami, no pudo festejar pese a su excelente temporada con el Inter Miami.

Este miércoles, el volante uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que milita en el Flamengo, se transformó en el Rey de América, tras arrasar en la votación continental que realiza el diario uruguayo El País.

El compañero de Erick Pulgar obtuvo el 62,8 % de los votos, superando por amplio margen a Lionel Messi, jugador del Inter Miami, quien terminó segundo con el 14,8%, y al argentino Adrián ‘Maravilla’ Martínez, de Racing, que fue tercero con el 5 %.

En esta edición participaron 264 periodistas de 16 países de América, entre ellos 33 argentinos, lo que representó un récord tanto en número de votantes como de naciones involucradas, consolidando el carácter continental del galardón.

El talentoso jugador coronó una temporada excepcional a nivel colectivo e individual: ganó el Brasileirao, la Copa Libertadores, Campeonato Carioca, Supercopa de Brasil, entre otros certámenes. Registró 28 goles y 19 asistencias en 69 partidos. Además, se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de Flamengo y fue el futbolista que más goles aportó a la selección charrúa durante el año.

Con este reconocimiento, De Arrascaeta devuelve a Uruguay el título de Rey de América después de una década, rompiendo la hegemonía reciente de brasileños y argentinos. Se suma así a una lista histórica de futbolistas celestes premiados y cierra un año inolvidable, con la mira puesta en ser protagonista con Uruguay en el próximo Mundial.

En tanto, el once ideal contó la participación de Erick Pulgar. El chileno, que brilló en el Flamengo, fue elegido como uno de los jugadores más destacados del continente en la temporada 2025. Así, la formación perfecta fue votada de la siguiente manera: Rossi; Danilo, Gustavo Gómez, Leo Pereira; Guillermo Varela, Santiago Sosa, Erick Pulgar, De Arrascaeta; López, Martínez y Messi.

Erick Pulgar recibió este lunes el premio al Mejor de los Mejores que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. El deportista viajó a recibir su galardón y, tras el reconocimiento, analizó su temporada.

“Es un premio muy lindo, también es lindo compartir con muchos atletas que hacen un gran esfuerzo durante el año”, resaltó.

“No todos ven las cosas que hacen los atletas. Aquí normalmente solo se aplaude y no se apoya en el proceso. Por eso invito a que ayudemos a los deportistas en el proceso para que después podamos aplaudir más”, manifestó.

También fue consultado por su presente y su regreso a la Roja. “Yo no tengo que pensar en mi retorno a la Selección, eso lo tiene que pensar el entrenador que esté en el momento. Yo hago lo que tengo que hacer en mi club y, en base a eso, me puedo ganar o no el llamado a la Selección”, sostuvo.

En ese sentido, habló sobre su liderazgo en la selección chilena. “Para ser un referente tienes que llevar varios años en la Selección. Pero acá, el chileno no te da el tiempo para ser un referente. Yo me siento más referente en mi club”, manifestó.