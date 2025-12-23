SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    El volante del Inter Miami, Adrián Martínez y Giorgian de Arrascaeta conforman la terna de opciones para recibir el reconocimiento que entrega el diario El País de Uruguay.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @mls.

    Lionel Messi puede sumar un nuevo galardón este 2025. El volante del Inter Miami encabeza el listado de candidatos que se pueden quedar con el título de Rey de América, reconocimiento que entrega el diario El País de Uruguay.

    La Pulga, Adrián Martínez y Giorgian de Arrascaeta fueron los jugadores que se llevaron el mayor número de preferencias en la encuesta “América le responde a El País”, y competirán por llevarse el título que se entregará el próximo miércoles 31 de diciembre.

    Para ser nominado al premio, los futbolistas deben haber nacido en Sudamérica y desempeñarse en clubes locales. Si bien Messi siempre cumplió con el primer requisito, el segundo recién pudo conseguirlo en el 2023, cuando decidió desembarcar en Inter Miami tras su salida del PSG.

    Luego de una temporada espectacular con las GarzasMessi aparece por primera vez como nominado al Rey de América. Su rendimiento en la MLS, sumado a su gran participación en la selección argentina, lo posiciona como uno de los grandes favoritos para quedarse con un premio que históricamente reconoció a las máximas figuras del continente.

    Messi consiguió el título de la MLS con el Inter Miami y buscará quedarse por primera vez con el trofeo que hasta ahora no ha conquistado. En la pasada edición acabó quinto, por detrás de Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Juan Fernando Quintero y Thiago Almada.

    Maravilla Martínez, por su lado, cerró el año con la corona de la Recopa Sudamericana junto a Racing, fue semifinalista de la Copa Libertadores y finalista del Torneo de Clausura.

    Por último, De Arrascaeta destaca por haberse quedado con la Copa Libertadores y el Brasileirao, transformándose en una de las figuras del Flamengo, compartiendo cancha con Erick Pulgar.

    Algunos datos sobre el premio

    El título de Rey de América que entrega el diario El País de Uruguay se entrega desde 1986 y tiene a Carlos Tévez como el más destacado tras ganar en tres ocasiones.

    Dos veces lo han obtenido el colombiano Carlos Valderrama, el argentino Juan Sebastián Verón y el brasileño Neymar.

    Y al menos una vez lo obtuvieron Antonio Alzamendi, Rubén Paz, Bebeto, Raúl Amarilla, Oscar Ruggeri, Raí, Cafú, Enzo Francescoli, José Luis Chilavert, Marcelo Salas, Martín Palermo, Javier Saviola, Romario, Juan Román Riquelme, José Saturnino Cardozo, Matías Fernández, Salvador Cabañas, Andrés D’Alessandro y Ronaldinho.

    La lista se agranda con Teófilo Gutiérrez, Carlos Sánchez, Miguel Borja, Luan, Gonzalo Martínez, Gabriel Barboza, Marinho, Julián Álvarez, Pedro Guilherme, Germán Cano y Luiz Henrique.

    Por cierto, en la ceremonia programada para el 31 de diciembre también se reconocerá el trabajo de los técnicos, donde aparecen en la lucha el brasileño Filipe Luís y los argentinos Gustavo Alfaro y Gustavo Costas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolRey de América

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Un liderazgo diferente”: Bachelet afirma “el mundo está preparado” para que la ONU sea liderada por una mujer

    La nueva marca que rompió el cobre

    Consulta online definirá diseño de tarjeta de pago de transporte público en el Gran Concepción, Santa Juana y Tomé

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Lo más leído

    1.
    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División

    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División

    2.
    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    3.
    Amigo de la hija de Bielsa y mundialista con Sampaoli: el camino de Paqui Meneghini para llegar a la banca de la U

    Amigo de la hija de Bielsa y mundialista con Sampaoli: el camino de Paqui Meneghini para llegar a la banca de la U

    4.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    5.
    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Cómo usar el cotizador de precios del Sernac para armar la canasta navideña a menor precio

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Un liderazgo diferente”: Bachelet afirma “el mundo está preparado” para que la ONU sea liderada por una mujer
    Chile

    “Un liderazgo diferente”: Bachelet afirma “el mundo está preparado” para que la ONU sea liderada por una mujer

    Consulta online definirá diseño de tarjeta de pago de transporte público en el Gran Concepción, Santa Juana y Tomé

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    La nueva marca que rompió el cobre
    Negocios

    La nueva marca que rompió el cobre

    Gobierno por acuerdo Codelco-SQM en el litio: “Es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming
    Tendencias

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo
    El Deportivo

    Aníbal Mosa le abre la puerta de salida a Salomón Rodríguez en Colo Colo

    Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú
    Mundo

    “Nuestro presidente ama a las chicas jóvenes”: Nuevos archivos de Epstein salpican a Trump y citan viaje de expríncipe Andrés a Perú

    Las celebraciones navideñas regresan a Belén después de dos años de guerra en Gaza

    China insta a Estados Unidos a cumplir sus “compromisos” y propiciar el “desarme nuclear” internacional

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida