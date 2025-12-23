Con Lionel Messi encabezando la lista: los candidatos para quedarse con el título de Rey de América

Lionel Messi puede sumar un nuevo galardón este 2025. El volante del Inter Miami encabeza el listado de candidatos que se pueden quedar con el título de Rey de América, reconocimiento que entrega el diario El País de Uruguay.

La Pulga, Adrián Martínez y Giorgian de Arrascaeta fueron los jugadores que se llevaron el mayor número de preferencias en la encuesta “América le responde a El País”, y competirán por llevarse el título que se entregará el próximo miércoles 31 de diciembre.

Para ser nominado al premio, los futbolistas deben haber nacido en Sudamérica y desempeñarse en clubes locales. Si bien Messi siempre cumplió con el primer requisito, el segundo recién pudo conseguirlo en el 2023, cuando decidió desembarcar en Inter Miami tras su salida del PSG.

Luego de una temporada espectacular con las Garzas, Messi aparece por primera vez como nominado al Rey de América. Su rendimiento en la MLS, sumado a su gran participación en la selección argentina, lo posiciona como uno de los grandes favoritos para quedarse con un premio que históricamente reconoció a las máximas figuras del continente.

Messi consiguió el título de la MLS con el Inter Miami y buscará quedarse por primera vez con el trofeo que hasta ahora no ha conquistado. En la pasada edición acabó quinto, por detrás de Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Juan Fernando Quintero y Thiago Almada.

Maravilla Martínez, por su lado, cerró el año con la corona de la Recopa Sudamericana junto a Racing, fue semifinalista de la Copa Libertadores y finalista del Torneo de Clausura.

Por último, De Arrascaeta destaca por haberse quedado con la Copa Libertadores y el Brasileirao, transformándose en una de las figuras del Flamengo, compartiendo cancha con Erick Pulgar.

Algunos datos sobre el premio

El título de Rey de América que entrega el diario El País de Uruguay se entrega desde 1986 y tiene a Carlos Tévez como el más destacado tras ganar en tres ocasiones.

Dos veces lo han obtenido el colombiano Carlos Valderrama, el argentino Juan Sebastián Verón y el brasileño Neymar.

Y al menos una vez lo obtuvieron Antonio Alzamendi, Rubén Paz, Bebeto, Raúl Amarilla, Oscar Ruggeri, Raí, Cafú, Enzo Francescoli, José Luis Chilavert, Marcelo Salas, Martín Palermo, Javier Saviola, Romario, Juan Román Riquelme, José Saturnino Cardozo, Matías Fernández, Salvador Cabañas, Andrés D’Alessandro y Ronaldinho.

La lista se agranda con Teófilo Gutiérrez, Carlos Sánchez, Miguel Borja, Luan, Gonzalo Martínez, Gabriel Barboza, Marinho, Julián Álvarez, Pedro Guilherme, Germán Cano y Luiz Henrique.

Por cierto, en la ceremonia programada para el 31 de diciembre también se reconocerá el trabajo de los técnicos, donde aparecen en la lucha el brasileño Filipe Luís y los argentinos Gustavo Alfaro y Gustavo Costas.