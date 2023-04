Michael Clark, presidente de Azul Azul: “Esto no es casualidad, creo que estaba organizado, concertado por delincuentes”

El Clásico Universitario no se termina. La violencia vuelve a tomarse el fútbol y el duelo fue suspendido al minuto 30. Tras los incidentes vividos en el Ester Roa Rebolledo, los presidentes de ambos clubes, la U y la UC, se refirieron a lo acontecido. “Tenemos pena y rabia. El estadio estaba precioso. Tanto nosotros como la Católica nos esforzamos para que saliera bien”, inició diciendo el mandamás de Azul Azul.

“Esto le hace daño al fútbol chileno. Es gravísimo. Es mucho más grave que lo que pasó en Valparaíso el año pasado. No es casualidad, yo creo estaba organizado, concertado por delincuentes que son cobardes y lo hacen a rostro cubierto”, agrega el ingeniero.

Clark está afectado. El dirigente relata lo sucedido. “Las bengalas le caen a los jugadores, al cuerpo técnico, a un árbitro a un carabinero y al cuarto árbitro. Es impresentable. Ellos no quieren al club, son hinchas de ellos mismos”, dice.

El cuarto árbitro fue afectado por los fuegos de artificio en el Clásico Universitario. Foto: FRANCO ALONSO/AGENCIAUNO

En su criterio, se deben tomar medidas concretas. Asegura que ya se han referido mucho al tema, pero que se actúa poco. “Esto no puede seguir pasando. Si queremos sacar algo al limpio, esto debe marcar un antes y un después. No podemos seguir condenando la violencia sin que se tomen medidas. Todo sigue igual. Hay un tema de violencia en la sociedad, pero en los estadios también. Queremos tener canchas seguras”, apunta.

En esa línea, valora que el Presidente Boric se pronunciara al respecto. “Me alegra que diga que esto debe cambiar. Tiene que haber una acción concordada desde los clubes, el gobierno, la ANFP y el ministerio público para sacar a esta gente, que son delincuentes y cobardes”, suma.

El presidente de Universidad de Chile se cuadra con su colega de la UC y asegura que la perdida de puntos no es una medida ideal para combatir la violencia. “Sería asumir que los malos ganaron. Es una medida que puede servir en el corto plazo, pero a la larga, le puede hacer un daño tremendo al fútbol chileno”.

También se refiere a la vulneración de la seguridad en las entradas. “Como clubes podemos tener las imágenes y aplicar los códigos 101 y 102, pero si no abordamos el problema, no vamos a avanzar. Debe volver la fuerza pública al estadio. Es básico que se tomen detenidos, se procesen y se cumplan condenas. No puede ser tan fácil saltarse las sanciones. Algunos con prohibición entran al estadio y no les pasa nada”, asume.

Clark sostiene que Azul Azul está dispuesto a trabajar desde esta semana en cualquier mesa de trabajo. “Nos hemos preocupado de cumplir con protocolos, damos las señales. Los clubes viajamos juntos hacia acá. Pero esto se nos escapa. Esta gente no viene a ver el partido. Debemos sacarlos del estadio”, indica.

Además, sostiene que lo acontecido en Concepción era algo que se podía prever. “Esto se veía venir. Todos teníamos la sensación de que podía pasar. Ahora o en dos semanas más. A cada cosa le llega su hora. Todo cae por su peso. Nosotros nos juntamos con el General Yáñez y Estadio Seguro, porque intuíamos que podía suceder. Estamos viviendo un nivel de violencia que no va a parar sin medidas drásticas”, declara.