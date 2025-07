Michael Clark saca pecho por la U en los clásicos: “Este club se había acostumbrado a no ganar estos partidos; eso se cambió”

El Superclásico 197 lo ganó Universidad de Chile. Con polémicas arbitrales, el elenco laico se impuso a Colo Colo en el Estadio Nacional y queda a un punto de los líderes de la Liga de Primera. El momento deportivo del club universitario es dulce y eso lo manifiesta Michael Clark. El presidente de Azul Azul habló tras el partido y evidenció su satisfacción por el triunfo sobre el archirrival.

“Contento, cómo no. Un ambiente muy bonito, linda fiesta y como siempre hemos dicho, en el fútbol no hay nada más lindo que ganar. Nada más lindo que ganar un clásico. Cerramos una primera rueda muy buena, quedamos a un punto de los líderes, así que bien”, declaró el directivo en conversación con TNT Sports. Desde su óptica, lo más destacado tiene que ver con que la U volvió a ser competitiva en los clásicos, luego de una época donde los resultados no acompañaban.

“Este club, en una época, este tipo de partidos se acostumbraba a perderlos, y la verdad es que Colo Colo no nos gana desde hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no ganábamos en este estadio, hace mucho tiempo que no ganábamos tampoco en su estadio (Monumental), y esa época, donde este club se había acostumbrado a perder, tiene que haberse acabado”, declaró Clark. En efecto, hace 12 años que los azules no derrotaban a los albos en el Estadio Nacional. “Cuando llegamos, dijimos que vendrían cosas buenas, íbamos a hacer un trabajo profesional y ese trabajo está dando sus frutos. Este año jugamos los dos clásicos y los dos los ganamos. Partidos como siempre difíciles, pero ganamos finalmente, y esperar que éste sea el comienzo de una muy buena época”, agregó el dirigente.

Continuó con esa perspectiva. “Lamentablemente, para todos los hinchas azules, hubo un tiempo donde este club se había acostumbrado a no ganar estos partidos y creo que eso hay que cambiarlo. Eso se cambió. Hace rato que no pierde, en algún momento tocará perder, pero la verdad es que hoy día estamos jugando bien, estamos disputando buenos partidos y hoy se jugó un lindo partido y somos justos ganadores”, mencionó.

Sacó pecho con el trabajo que hace la U. “Cuando uno hace un trabajo profesional, con ganas, le pone harto pino y hace las cosas profesionalmente, los resultados se pueden demorar un poco más o un poco menos, pero se terminan dando. El momento que estamos viviendo es un lindo premio al trabajo que hace la secretaría técnica. Creo que tenemos el mejor plantel del fútbol chileno, tenemos al mejor técnico, tenemos a la mejor hinchada y creo que somos el club que mejor trabaja. Eso nos obliga a seguir, porque esta cosa es muy frágil y se puede caer”, planteó Clark.

Consultado sobre la opción de fichar a Eduardo Vargas, fue cauteloso y derivó la responsabilidad en la secretaría técnica: “Jugadores como Eduardo Vargas, como Charly (Aránguiz), como Chelo Díaz, siempre tendrán las puertas abiertas. El armado del club (plantel) está a cargo de la secretaría técnica, a cargo de Manu (Mayo). Obviamente hay conversaciones, se está viendo cómo se arma el equipo y ya veremos”.