Miguel Pinto y un error que dejó servida la victoria de la Universidad de Chile ante Unión Española

Quedaban solo dos minutos de partido y el duelo entre Universidad de Chile y Unión Española se definía por la mínima. Los azules festejan gracias al gol Brun a los 31′ y luchaban con cautela en esos últimos momentos. Todo hasta que Miguel Pinto cometió un grosero error y dejó servida la victoria de los dirigidos por Santiago Escobar.

Una equivocación inexplicable, en donde solo debía despejar el balón, dejó a los de Independencia sin chance de dar vuelta el partido. En concreto Miguel Pinto recibió la pelota en su área y en vez de impactar de primera, buscó controlarla. Una decisión que permitió que el delantero azul, Darío Osorio lo alcanzara y lograra el rebote para que el esférico terminara dentro del arco de Unión.

Responsabilidad total del ex arquero de Colo Colo y la U, quien se mostró visiblemente afectado tras el error. Un lamento que no sirvió de nada, ya que no hubo tiempo de remontada ni de que pudiera compensar su equivocación.

El incidente además mancha su oportunidad como titular, luego de que pudiera ser del arranque debido a que Luis Mejía se encuentra disputando la fecha FIFA con Panamá. Así la Universidad de Chile terminó llevándose la victoria y logrando su primer festejo tras cuatro partidos sin poder ganar.

De todas formas, César Bravo apoyó a su pupilo. “No lo vamos a criticar por un error fortuito que lamentablemente nos costó el 2-0, pero son situaciones que se dan y con la experiencia que tiene Miguel creo que se va a levantar. Respondió cuando fue necesario y lamentablemente falló cuando le jugaron un balón para atrás y ante la presión no supo responder de buena manera”, respondió en conferencia de prensa.