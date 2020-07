Milad no tiene temor: “Si hay que ir a otras elecciones, iremos a otras elecciones”

Pablo Milad brindó su primera conferencia de prensa como nuevo presidente de la ANFP. A través de Zoom, el curicano se refirió a sus planes y al polémico triunfo que obtuvo sobre Lorenzo Antillo, por 25 votos a 23. Su rival amenazó con impugnar la elección, debido a que algunos consejeros votaron acompañados y a que el proceso se transmitió por Youtube, cuando por estatutos tiene que ser secreto.

“Estoy muy contento porque se mantuvo el respaldo inicial de los clubes. En una lista transversal. Hubo un trabajo mancomunado. Las elecciones fueron ganadas por votos, no por apreciaciones. Los votos fueron legítimos. Esta impugnación cada uno tiene la libertad de hacerlo. Las apreciaciones de forma no quitan que es una victoria legítima. Tengo una sensación de amargura por este tipo de espectáculos”, comenzó diciendo.

“Ellos están en derecho de impugnar lo que quieran, pero el trabajo ya empezó. Vamos a citar a un Consejo para el próximo miércoles y vamos a tener una reunión con la Comisión Retorno. Y haremos una auditoría para saber en qué condiciones está la ANFP”. prosiguió.

De igual forma, aseguró que no le teme a una impugnación. “Si ellos quieren impugnar, encantado de que lo hagan. Si hay que ir a otras elecciones, iremos a otras elecciones, pero yo gané 25 a 23 y tenfo una responsabilidad. El fútbol chileno se hace crecer llegando a acuerdos. Muchos presidentes de ellos me han llamado para decirme que no se sumarán a la impugnación”, sentenció.

Milad señaló que ya tuvo su primera reunión de directorio y que se reunirá mañana con Reinaldo Rueda, técnico de la selección chilena. “Mañana nos vamos a reunir con Rueda, no sabemos si virtual o presencial, para analizar la situación de cada jugador que sea nominable. Hay que hacer un trabajo bastante significativo. Vamos a planificar, trabajar y apoyar, que es muy importante. Le digo públicamente al seleccionador que tiene el respaldo de nuestro directorio para trabajar”, sostuvo.

Aprovechó la instancia para citar a Consejo de Presidentes el próximo miércoles, con el fin de fijar una fecha tentativa para el retorno del fútbol y modificar las bases de los campeonatos. Respecto al regreso de las competencias, fue cauto: “Tengo que hablar con la ministra, el directorio y la Comisión Retorno. Esto es conversable, pero va a estar supeditado a la situación sanitaria del país. Debemos llegar a un acuerdo para proteger la salud de los jugadores y de la comunidad”.

“No me quiero comprometer a una fecha para el retorno. Esto debe ser consensuado. En el Consejo del miércoles se harán propuestas respecto del número de partidos por semana, al libro de pases y todos los aspectos. No habrá grandes diferencias, porque lo único que queremos es que vuelva el fútbol”, agregó.

Una de sus preocupaciones es mejorar la tensa relación que existe entre la ANFP y el CDF. Por eso, reveló que asistirá a la próxima reunión entre la comisión de clubes y los ejecutivos de Turner. “Hay una comisión CDF que fue elegida por el Consejo, que representa los intereses de los clubes y la ANFP. Esta relación se estableció en una situación país que ha impedido el desarrollo del campeonato. Son situaciones inéditas, que hay que analizar y seguir trabajando. La mejor relación es la comunicación. Voy a asistir a las reuniones para allanar un camino al entendimiento con un socio estratégico como el CDF”, anunció.