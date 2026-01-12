SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Millonario fichaje: Lucas Paquetá está a un paso de dejar West Ham United para unirse al Flamengo de Erick Pulgar

    El mediocampista brasileño volvería a su club de origen, donde conformaría un plantel galáctico.

    Por 
    Diego Donoso
    Soccer Football - Premier League - West Ham United v Chelsea - London Stadium, London, Britain - August 20, 2023 West Ham United's Lucas Paqueta celebrates scoring their third goal REUTERS/Tony Obrien EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. TONY OBRIEN

    Flamengo viene de un 2025 de ensueño, ya que bajo el mando de Filipe Luís se consagraron campeones del Brasileirao y de la Copa Libertadores. A pesar de eso, el conjunto carioca no afloja y se arma con fuerza para repetir la hazaña de la temporada pasada.

    Según la prensa inglesa, Flamengo busca romper el mercado sudamericano de cara al 2026, ya que pretenden reforzar su plantel con Lucas Paquetá. El volante del West Ham United es uno de los inamovibles de Nuno Espírito Santo, sin embargo, el jugador está dispuesto a volver a su país natal.

    El Mengão está dispuesto a pagar US $46 millones para quedarse con los servicios del seleccionado brasileño. Si se concreta ese monto, el fichaje se convertiría en el traspaso más caro del continente, al sobrepasar los US $26 millones que pagó Cruzeiro por Gerson, hace apenas dos semanas.

    Diversos medios europeos aseguran que Paquetá ya acordó su contrato con Flamengo y solo hace falta que los clubes acuerden el precio de su pase. West Ham, que pelea el descenso en la Premier League, desea mantener al jugador al menos hasta el final de la temporada, ya que le quedan 18 meses de contrato. Sin embargo, el brasileño le pidió al club londinense que le permita volver al equipo que lo formó como futbolista.

    Dura competencia para Erick Pulgar en el mediocampo del Flamengo

    El Flamengo de Erick Pulgar es el campeón de la Copa Libertadores 2025. Foto: @Libertadores

    De concretarse la operación, Lucas Paquetá se unirá a Erick Pulgar dentro de un Flamengo repleto de figuras, dentro de ellos está Jorginho, Saúl, Pulgar, Pedro, Danilo, entre otros. Un plantel de lujo de cara al 2026.

    Aún queda para el cierre del mercado de fichajes, por lo que más nombres se podrían sumar al equipo. Ello, teniendo en cuenta las salidas que pueden producirse por los intereses en jugadores como Sergio Carrascal o Gonzalo Plata.

    Otras posiciones que busca reforzar el Mengão son las del arquero suplente, para darle competencia a Agustín Rossi, y la del delantero. Los cariocas intentaron ir a por Kaio Jorge del Cruzeiro, lo cual no dio frutos, pero otro nombre en su lista es el de Marcos Leonardo del Al Hilal.

