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    Mucho antes que Vozinha: el fallido intento de los jugadores nacionales por llevar apodos en sus camisetas

    La llegada del arquero de Cabo Verde parte con polémica. La prohibición de utilizar seudónimos en las camisetas pone en riesgo, incluso, una fuente de negocios para Colo Colo. Hay que retroceder hacia mediados de los 2000 para encontrar los primeros antecedentes.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozinha, en un partido del Mundial.

    La llegada de Vozinha a Colo Colo remeció al fútbol chileno e, incluso, al mercado global. El guardameta fue una de las figuras del Mundial, por sus grandes actuaciones en la portería de Cabo Verde. El reconocimiento más concreto es ese sentido es su aparición en el equipo ideal del torneo, junto a grandes figuras del balompié.

    Sin embargo, el arribo del africano tampoco tardó en generar polémicas. En principio, por el efecto que producirá en la carrera de Gabriel Maureira, quien asumió la titularidad después de la lesión de Fernando de Paul. La última es reglamentaria: está relacionada con la denominación que el golero de 40 años llevará en su camiseta.

    Mucho antes que Vozinha: el fallido intento de los jugadores nacionales por llevar apodos en sus camisetas

    La reglamentación impide que los futbolistas ocupen apodos o seudónimos en sus camisetas. Eso sí, Pablo Milad reveló que hay gestiones para que Vozinha pueda usar el suyo. “Eso se va a analizar mañana con el departamento legal. Ya hay una solicitud formal de Colo Colo. Nosotros la vamos a revisar mañana en la mañana y vamos a notificar a Colo Colo la resolución, dijo a DSports. “Yo creo que es bueno, porque va a ser un atractivo para la gente. No se le notan los 40 años que tiene, se ve muy ágil y dinámico. Va a ser un aporte y algo interesante para Colo Colo, y lo lindo que eligió venir acá en un club importante de nuestro futbol”, amplió.

    Sin embargo, no siempre hubo barreras para el uso de denominaciones alternativas. La primera señal es que los jugadores brasileños que han actuado en el medio local históricamente no tuvieron inconvenientes para utilizar la denominación alternativa por la que se dieron a conocer.

    Incluso hay experiencias con jugadores chilenos. Hay que remontarse a mediados de los 2000 para encontrar otro antecedente. En esa oportunidad, los futbolistas pudieron utilizar denominaciones alternativas. La norma estaba pensada en que usaran alguna por la que fueran reconocibles. Sin embargo, terminó interpretándose de forma distinta: algunos jugadores utilizaron apodos.

    Uno de los casos más reconocibles fue el que protagonizó Luis Pedro Figueroa, quien en ese tiempo defendía a Universidad de Concepción. Figura en el Campanil, el penquista puso la inscripción Figue J sobre el número 20 que lo acompañó en su paso por el club auricielo, en el que se formó. Otros dos compañeros hicieron lo propio.

    A dos décadas de la ocurrencia, el recuerdo es difuso para el protagonista. “Me acuerdo de Figue, pero no de la J. En esa época aún no era cristiano, por lo que la J no debió ser por Jesús”, intenta reconstruir el excarrilero, quien después defendería a Universidad de Chile y a Colo Colo, a El Deportivo.

    En esa época se podía. Entonces, no tiene que ver lo que debe hacer la ANFP, sino qué dice el reglamento”, consigna, respecto de cómo debe actuarse en el caso del guardameta que llega a los albos. Igualmente, es escéptico respecto de eventuales perjuicios en el caso de que Vozinha o el Cacique no atiendan la disposición. “En Chile, en ninguna parte valen los reglamentos, o son solo para algunos”, enfatiza el actual director de la filial de la academia del Palmeiras en el país. Funciona en Machalí.

    En las bases del torneo de 2021 se introdujo una excepción. “En el caso de estampar el apodo, este deberá ser informado a ligasprofesionales@anfpchile.cl para su aprobación”, explicaba la norma.

    ¿Qué dicen las bases?

    El artículo 36º de las Bases del Campeonato pone los límites en la materia. "Para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”, consigna.

    El caso de infracción a las obligaciones contempladas en el presente artículo, se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF, según la estimación que efectuare el Tribunal Autónomo de Disciplina”, agregas la disposición.

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    Más sobre:VozinhaColo ColoLuis Pedro FigueroaFútbolFútbol Nacional

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